Будьте осторожны! МЧС предупреждает о сильном ветре в Пермском крае

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
В Пермском крае 9 мая ожидается сильный ветер. Скорость порывов ветра достигнет ночью и днем 15-20 м/с. В МЧС призывают быть осторожнее, не находиться рядом с деревьями, линиями электропередач. Также не стоит парковать автомобили рядом с ними.
Энергетики ПАО «Россети Урал» на территории Пермского края с 13:40 8 мая начали работать в режиме повышенной готовности из-за неблагоприятной погоды: ожидается сильный ветер, дождь.
В МЧС призывают сообщать о чрезвычайных происшествий по номерам 101 и 112.