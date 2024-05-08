Будьте осторожны! МЧС предупреждает о сильном ветре в Пермском крае

В Пермском крае 9 мая ожидается сильный ветер. Скорость порывов ветра достигнет ночью и днем 15-20 м/с. В МЧС призывают быть осторожнее, не находиться рядом с деревьями, линиями электропередач. Также не стоит парковать автомобили рядом с ними.