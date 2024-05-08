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Published Сегодня, 10:43

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

МЧС предупреждает о сильном ветре в Пермском крае 9 мая

Будьте осторожны! МЧС предупреждает о сильном ветре в Пермском крае

8 мая 2024, 10:43
Фото: МЧС России по Пермскому краю

МЧС предупреждает о сильном ветре в Пермском крае 9 мая

Возле деревьев находиться опасно.

В Пермском крае 9 мая ожидается сильный ветер. Скорость порывов ветра достигнет ночью и днем 15-20 м/с. В МЧС призывают быть осторожнее, не находиться рядом с деревьями, линиями электропередач. Также не стоит парковать автомобили рядом с ними.

Энергетики ПАО «Россети Урал» на территории Пермского края с 13:40 8 мая начали работать в режиме повышенной готовности из-за неблагоприятной погоды: ожидается сильный ветер, дождь.

В МЧС призывают сообщать о чрезвычайных происшествий по номерам 101 и 112.

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#Пермь#Погода#Мчс#Ветер
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