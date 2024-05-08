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Published Сегодня, 03:14

Modified Сегодня, 03:16

Updated Сегодня, 03:16

Днем 8 мая в Прикамье прогнозируется гроза и ветер до 22 м/с

Будьте осторожны! Сегодня днем в Пермском крае ожидается опасная погода

8 мая 2024, 03:14
Фото: ideogram.ai

Днем 8 мая в Прикамье прогнозируется гроза и ветер до 22 м/с

Также в отдельных территориях региона прогнозируется туман.

В Прикамье сегодня днем, 8 мая, ожидаются грозы и сильный ветер. По прогнозам синоптиков, гроза пройдет местами по югу, на севере возможны сильные осадки в виде мокрого снега и дождя. Кроме того, в отдельных районах ожидается отложение мокрого снега на проводах и туман.

Днем порывы ветра могут достигнуть 22 м/с, предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. В связи с непогодой возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ и пробки на дорогах. В МЧС просят жителей Прикамья быть внимательными и осторожными, особенно на дорогах. В случае происшествия звоните службам экстренного реагирования по бесплатным номерам 01, 101 или 112.

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#Регион#Мчс пермского края#Пермь#Погода#Мчс
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