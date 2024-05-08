Будьте осторожны! Сегодня днем в Пермском крае ожидается опасная погода

Днем порывы ветра могут достигнуть 22 м/с, предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. В связи с непогодой возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ и пробки на дорогах. В МЧС просят жителей Прикамья быть внимательными и осторожными, особенно на дорогах. В случае происшествия звоните службам экстренного реагирования по бесплатным номерам 01, 101 или 112.