Бывшего замглавы Минтранса Пермского края отправили в СИЗО

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Советский районный суд Уфы удовлетворил ходатайство следствия об аресте бывшего заместителя министра транспорта Пермского края, экс-министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Клебанова. Бывший чиновник отправлен в СИЗО на два месяца. Мужчина пробудет под стражей до 7 июля. Об этом сообщил корреспондент РБК из зала суда.
Клебанов был задержан силовиками вчера рано утром. После этого Глава Башкирии Радий Хабиров уволил его с должности министра. Позднее в социальных сетях появились две видеозаписи — с его задержанием и с допросом чиновника. Напомним, что в отношении чиновника заведено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
Как указывают следственные органы, в мае 2023 года, имевший статус члена совета директоров АО «Башкиравтодор», Клебанов потребовал от генерального директора организации «КИВИ» Ирека Шарипова и его заместителя Ришата Самматова взятку на сумму в 5 млн рублей за покровительство и способствование в получении ими платежей за ранее выполненные работы по заключенным с АО «Башкиравтодор» договорам. В случае отказа Клебанов высказал угрозу создания искусственных препятствий в получении оплаты. На фоне этого руководящие лица компании передала подозреваемому требуемую сумму.