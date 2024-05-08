Бывшего замглавы Минтранса Пермского края отправили в СИЗО

Как указывают следственные органы, в мае 2023 года, имевший статус члена совета директоров АО «Башкиравтодор», Клебанов потребовал от генерального директора организации «КИВИ» Ирека Шарипова и его заместителя Ришата Самматова взятку на сумму в 5 млн рублей за покровительство и способствование в получении ими платежей за ранее выполненные работы по заключенным с АО «Башкиравтодор» договорам. В случае отказа Клебанов высказал угрозу создания искусственных препятствий в получении оплаты. На фоне этого руководящие лица компании передала подозреваемому требуемую сумму.