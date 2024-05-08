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Бывшего замглавы Минтранса Пермского края отправили в СИЗО

Бывшего замглавы Минтранса Пермского края отправили в СИЗО

8 мая 2024, 13:48
Фото: Пресс-служба мэрии Перми / Алена Власова
Экс-чиновник обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

Советский районный суд Уфы удовлетворил ходатайство следствия об аресте бывшего заместителя министра транспорта Пермского края, экс-министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Клебанова. Бывший чиновник отправлен в СИЗО на два месяца. Мужчина пробудет под стражей до 7 июля. Об этом сообщил корреспондент РБК из зала суда.

Клебанов был задержан силовиками вчера рано утром. После этого Глава Башкирии Радий Хабиров уволил его с должности министра. Позднее в социальных сетях появились две видеозаписи — с его задержанием и с допросом чиновника. Напомним, что в отношении чиновника заведено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Как указывают следственные органы, в мае 2023 года, имевший статус члена совета директоров АО «Башкиравтодор», Клебанов потребовал от генерального директора организации «КИВИ» Ирека Шарипова и его заместителя Ришата Самматова взятку на сумму в 5 млн рублей за покровительство и способствование в получении ими платежей за ранее выполненные работы по заключенным с АО «Башкиравтодор» договорам. В случае отказа Клебанов высказал угрозу создания искусственных препятствий в получении оплаты. На фоне этого руководящие лица компании передала подозреваемому требуемую сумму.

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