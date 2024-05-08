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Бывший начальник УКС Прикамья Левинский спустя две недели на СВО получил ранение

Бывший начальник УКС Прикамья Левинский спустя две недели на СВО получил ранение

8 мая 2024, 08:41
Фото: properm.ru
Ранее мужчину осудили за взятку в размере 3 млн рублей и хищение около 353 млн рублей, выделенных на строительство нового зоопарка в Перми.

Бывший глава краевого управления капительного строительства Дмитрий Левинский получил ранение в ногу на СВО. В зоне специальной военной операции он находится примерно две недели. Об этом сообщило издание 59.RU со ссылкой на самого Левинского.

Как указывает источник, мужчина получил ранение в ходе выполнения боевой задачи, в ходе которого были освобождены два населенных пункта. Несмотря на полученную травму, Левинский удерживал захваченные позиции еще четыре часа до прибытия подкрепления. В течение суток он самостоятельно эвакуировался и вытащил с собой еще одного раненного товарища. Сейчас экс-глава регионального УКС находится в госпитале.

Напомним, что 11 апреля Дмитрий Левинский подписал контракт с Минобороны. Спустя неделю он был уже на передовой, взяв позывной Шахматист. Ранее мужчина был осужден за взятку в размере 3 млн рублей и хищение около 353 млн рублей, выделенных на строительство нового пермского зоопарка.

Левинского приговорили к девяти годам в колонии строгого режима и штрафу в 14,8 млн рублей. Ему было запрещено вынимать руководящие должности на госслужбе в течение 2,5 лет после выхода на свободу. Наказание бывший глава краевого УКС отбывал в исправительной колонии Ярославской области.

Только на седьмом кассационном суде ему удалось обжаловать приговор за взятку в размере 3 млн рублей, полученную от предпринимателя Алексея Шилова — подрядчика, работавшего на нескольких объектах УКС Прикамья. Его штраф снизился с назначенных ранее 15 млн на 200 тыс. рублей.

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#Взятка#Хищение#Сво#Прикамье#Ранение#Миноборона#Специальная военная операция#Боевая задача
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