Бывший начальник УКС Прикамья Левинский спустя две недели на СВО получил ранение

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
Modified Сегодня, 08:57
Updated Сегодня, 08:57
Бывший глава краевого управления капительного строительства Дмитрий Левинский получил ранение в ногу на СВО. В зоне специальной военной операции он находится примерно две недели. Об этом сообщило издание 59.RU со ссылкой на самого Левинского.
Как указывает источник, мужчина получил ранение в ходе выполнения боевой задачи, в ходе которого были освобождены два населенных пункта. Несмотря на полученную травму, Левинский удерживал захваченные позиции еще четыре часа до прибытия подкрепления. В течение суток он самостоятельно эвакуировался и вытащил с собой еще одного раненного товарища. Сейчас экс-глава регионального УКС находится в госпитале.
Напомним, что 11 апреля Дмитрий Левинский подписал контракт с Минобороны. Спустя неделю он был уже на передовой, взяв позывной Шахматист. Ранее мужчина был осужден за взятку в размере 3 млн рублей и хищение около 353 млн рублей, выделенных на строительство нового пермского зоопарка.
Левинского приговорили к девяти годам в колонии строгого режима и штрафу в 14,8 млн рублей. Ему было запрещено вынимать руководящие должности на госслужбе в течение 2,5 лет после выхода на свободу. Наказание бывший глава краевого УКС отбывал в исправительной колонии Ярославской области.
Только на седьмом кассационном суде ему удалось обжаловать приговор за взятку в размере 3 млн рублей, полученную от предпринимателя Алексея Шилова — подрядчика, работавшего на нескольких объектах УКС Прикамья. Его штраф снизился с назначенных ранее 15 млн на 200 тыс. рублей.