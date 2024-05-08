Бывший начальник УКС Прикамья Левинский спустя две недели на СВО получил ранение

Как указывает источник, мужчина получил ранение в ходе выполнения боевой задачи, в ходе которого были освобождены два населенных пункта. Несмотря на полученную травму, Левинский удерживал захваченные позиции еще четыре часа до прибытия подкрепления. В течение суток он самостоятельно эвакуировался и вытащил с собой еще одного раненного товарища. Сейчас экс-глава регионального УКС находится в госпитале.