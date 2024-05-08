Экс-главу ТСЖ «Паруса над Камой» подозревают в растрате в особо крупных размерах

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
В отношение экс-председателя ТСЖ «Паруса над Камой» Петра Морщинина возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата в особо крупном размере). По версии следствия, он вывел со счетов товарищества собственников жилья 1 млн 258 тыс. 645 рублей. Потерпевшим о делу признано само ТСЖ в лице его нынешнего председателя Светланы Петровой. Такое решение зафиксировано в постановлении следователя по ОВД СЧ СУ УМВД по городу Перми, его копия имеется в распоряжении редакции Properm.ru.
По версии следствия, с 1 июня по 19 июля 2021 года «используя свое должностное положение, являясь председателем ТСЖ „Паруса над Камой“, заключил фиктивный договор подряда с ИП „Шубина У.М.“ на выполнение работ капитального характера по асфальтированию дороги придомовой территории МКД ул. Красновишерская, д. 35, 37, 39 на сумму 1 258 645 рублей, достоверно зная, что работы по указанному договору проводиться не будут». 14 февраля 2024 года по данному факту было возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в действиях экс-председателя ТСЖ «Паруса над Камой» Петра Морщинина усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). Дело было возбуждено СУ СКР, однако ведомство передало его в полицию.
В апреле суд прошлого года суд оштрафовал Морщина на 5 тыс. рублей за то, что он напал двух женщин, которые раздавали документы по вопросу смены руководства домом. Потерпевшими стали 60-летняя и 31-летняя жительницы.
Этому конфликту предшествовал затяжной спор жильцов с председателем ТСЖ. Людей не устраивало качество обслуживания дома. Свою кандидатуру на пост главы товарищества выдвинула Светлана Петрова. Она решила раздать бюллетени собственникам для голосования, а для помощи позвала соседку. Когда женщины поднялись на этаж, где проживает Морщинин, он напал на них.
В феврале 2023 года стало известно, что Управление экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) Перми проводит проверку по заявлению собственников ТСЖ «Паруса над Камой». Жильцы утверждают, что с 2017 года в ТСЖ не проводилась ревизионная проверка документации Товарищества, не обнародовалась финансовая документация о деятельности. Кроме того, по данным инициативной группы, экс-председатель, в нарушение действующего законодательства, препятствовал обнародованию документации о финансовых итогах ТСЖ.
Общее собрание сменило Морщинина на посту председателя товарищества, но тот через суд пытался отменить решение жильцов.