Филиал «ПМУ» поддержал акцию «Георгиевская ленточка»

Филиал «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ присоединился к Всероссийской акции „Георгиевская ленточка“. Активисты Совета молодежи предприятия в преддверии праздника раздают Георгиевские ленточки на проходной и в цехах предприятия. Символы памяти, связи поколений и воинской славы также были доставлены в профильные и подшефные учебные заведения — Краевой индустриальный техникум и пермскую школу №132 с углубленным изучением предметов естественно-экологического профиля.