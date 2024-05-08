Физик рассказала, почему магнитных бурь стало больше и чем это опасно

Кроме того, может возникнуть еще одно солнечное явление, гораздо сильнее, чем вспышка — корональные выбросы. Во время них в космос выбрасываются миллиарды тонн водорода со скоростью несколько тысяч километров в секунду. Если корональный выброс направлен к Земле, то он может вызвать мощные электрические токи, способные блокировать работу электросетей и вызвать массовые отключения электроэнергии.