Физик рассказала, почему магнитных бурь стало больше и чем это опасно

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
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На Солнце произошла одна из крупнейших вспышек за последние несколько лет. Только за сутки 5 мая случилось более 20 вспышек, сообщают в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Вспышки на Солнце приводят к возникновению большинства магнитных бурь на Земле — сильным возмущениям магнитного поля. Доцент кафедры общей и экспериментальной физики Алтайского государственного университета (АлтГУ), кандидат физико-математических наук Татьяна Андрухова рассказала изданию «Алтапресс», откуда берутся магнитные бури и чем это грозит нам с вами.
По словам ученой, магнитная буря происходит при взаимодействии магнитосферы с плотными, быстрыми потоками солнечного ветра. Характерным проявлением магнитной бури является понижение геомагнитного поля, измеряемого на поверхности Земли.
В зависимости от уровня воздействия потоков солнечного ветра на поверхность Земли, магнитные бури делятся на слабые, умеренные и большие. Их величина измеряется Kp- и G-индексами. По этой шкале магнитные бури подразделяются на уровни от G1 (слабые бури) до G5 (экстремально сильные бури).
Крупные магнитные штормы могут серьезно влиять на жителей Земли и работу электроприборов.
Исследователи часто спорят, влияют ли магнитные бури на здоровье человека. Люди постоянно живут в электромагнитном поле Земли и привыкли к его изменениям. Однако резкие перепады температуры и смена погоды могут отразиться на состоянии человека.
При этом нельзя сказать, что головные боли возникают из-за магнитных бурь. Причина недомогания может заключаться в скрытом заболевании или нездоровом образе жизни.
В целом, организм человека умеет подстраиваться под электромагнитные вспышки, выравнивать давление и поддерживать комфортную температуру. Поэтому большинство мелких магнитных колебаний мы вовсе не ощущаем.
Сделать так, чтобы магнитные возмущения не происходили, нельзя. Однако ученые могут частично предугадывать изменения геомагнитного поля Земли.
Татьяна Андрухова, ученая АлтГУ:
— Ученые выделяют магнитные бури с внезапным началом и постепенным. Внезапное начало связано с непосредственным воздействием ускоренной плазмы солнечного ветра на магнитосферу.
Самые сильные магнитные бури чаще всего происходят в январе–феврале и июле–августе.
Сейчас Солнце приближается к пику своего магнитного цикла, что может обернуться увеличением числа солнечных пятен и магнитных штормов. По словам Татьяны, на Солнце может увеличиться количество протуберанцев — выбросов солнечного вещества в атмосферу. Магнитные поля, формирующие их, могут вызвать освобождение огромного количества энергии и цепную реакцию, опасную для Земли.
Кроме того, может возникнуть еще одно солнечное явление, гораздо сильнее, чем вспышка — корональные выбросы. Во время них в космос выбрасываются миллиарды тонн водорода со скоростью несколько тысяч километров в секунду. Если корональный выброс направлен к Земле, то он может вызвать мощные электрические токи, способные блокировать работу электросетей и вызвать массовые отключения электроэнергии.