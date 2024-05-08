properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:34

Published Сегодня, 08:34

Modified Сегодня, 08:38

Updated Сегодня, 08:38

Магнитные бури в мае происходили около двух дней.

Физик рассказала, почему магнитных бурь стало больше и чем это опасно

8 мая 2024, 08:34
Фото: unsplash.com
Магнитные бури в мае происходили около двух дней.

Ученая рассказала, чем так опасны магнитные бури и почему их стало много

Исследователи до сих пор спорят, действительно ли магнитные бури опасны для человека.

На Солнце произошла одна из крупнейших вспышек за последние несколько лет. Только за сутки 5 мая случилось более 20 вспышек, сообщают в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Как происходят магнитные бури

Вспышки на Солнце приводят к возникновению большинства магнитных бурь на Земле — сильным возмущениям магнитного поля. Доцент кафедры общей и экспериментальной физики Алтайского государственного университета (АлтГУ), кандидат физико-математических наук Татьяна Андрухова рассказала изданию «Алтапресс», откуда берутся магнитные бури и чем это грозит нам с вами.

По словам ученой, магнитная буря происходит при взаимодействии магнитосферы с плотными, быстрыми потоками солнечного ветра. Характерным проявлением магнитной бури является понижение геомагнитного поля, измеряемого на поверхности Земли.

Какими бывают магнитные бури

В зависимости от уровня воздействия потоков солнечного ветра на поверхность Земли, магнитные бури делятся на слабые, умеренные и большие. Их величина измеряется Kp- и G-индексами. По этой шкале магнитные бури подразделяются на уровни от G1 (слабые бури) до G5 (экстремально сильные бури).

Крупные магнитные штормы могут серьезно влиять на жителей Земли и работу электроприборов.

Магнитные бури возникают при взаимодействии магнитосферы с плотными, мощными потоками солнечного ветра.Магнитные бури возникают при взаимодействии магнитосферы с плотными, мощными потоками солнечного ветра.
Магнитные бури возникают при взаимодействии магнитосферы с плотными, мощными потоками солнечного ветра.
Фото: ideogram.ai

Влияние магнитных бурь на организм человека

Исследователи часто спорят, влияют ли магнитные бури на здоровье человека. Люди постоянно живут в электромагнитном поле Земли и привыкли к его изменениям. Однако резкие перепады температуры и смена погоды могут отразиться на состоянии человека.

При этом нельзя сказать, что головные боли возникают из-за магнитных бурь. Причина недомогания может заключаться в скрытом заболевании или нездоровом образе жизни.

В целом, организм человека умеет подстраиваться под электромагнитные вспышки, выравнивать давление и поддерживать комфортную температуру. Поэтому большинство мелких магнитных колебаний мы вовсе не ощущаем.

Ученые до сих пор не могут однозначно утверждать, влияют ли магнитные бури на самочувствие человека.Ученые до сих пор не могут однозначно утверждать, влияют ли магнитные бури на самочувствие человека.
Ученые до сих пор не могут однозначно утверждать, влияют ли магнитные бури на самочувствие человека.
Фото: unsplash.com

Можно ли предотвратить магнитную бурю

Сделать так, чтобы магнитные возмущения не происходили, нельзя. Однако ученые могут частично предугадывать изменения геомагнитного поля Земли.

Татьяна Андрухова, ученая АлтГУ:

— Ученые выделяют магнитные бури с внезапным началом и постепенным. Внезапное начало связано с непосредственным воздействием ускоренной плазмы солнечного ветра на магнитосферу.

Самые сильные магнитные бури чаще всего происходят в январе–феврале и июле–августе.

Предотвратить магнитные бури невозможно.Предотвратить магнитные бури невозможно.
Предотвратить магнитные бури невозможно.
Фото: ideogram.ai

Чем опасны для Земли магнитные бури

Сейчас Солнце приближается к пику своего магнитного цикла, что может обернуться увеличением числа солнечных пятен и магнитных штормов. По словам Татьяны, на Солнце может увеличиться количество протуберанцев — выбросов солнечного вещества в атмосферу. Магнитные поля, формирующие их, могут вызвать освобождение огромного количества энергии и цепную реакцию, опасную для Земли.

Кроме того, может возникнуть еще одно солнечное явление, гораздо сильнее, чем вспышка — корональные выбросы. Во время них в космос выбрасываются миллиарды тонн водорода со скоростью несколько тысяч километров в секунду. Если корональный выброс направлен к Земле, то он может вызвать мощные электрические токи, способные блокировать работу электросетей и вызвать массовые отключения электроэнергии.

Читайте также:
Сильные магнитные бури могут охватить Землю на этой неделеБушуют магнитные бури: на Солнце произошла одна из крупнейших вспышек за 10 летПолярное сияние увидели в Ныробе. Смотрите, как красиво!
#Здоровье#Общество#Космос#Астрономия#Солнце#Магнитная буря
Подпишитесь
В Пермь приехал «Эшелон победы». Показываем, какую военную технику привезли
Сегодня, 08:04
Бывший начальник УКС Прикамья Левинский спустя две недели на СВО получил ранение
Сегодня, 08:41
Снег снова выпал в Прикамье. Синоптики рассказали, чего ждать от погоды сегодня
Сегодня, 06:37
Главы трех следственных отделов Прикамья покинули свои посты
Сегодня, 07:44
Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о банде, избивающей пермяков
Сегодня, 07:12
Суицид? Стали известны подробности о гибели пермячки, пропавшей в апреле
Сегодня, 06:21
"