Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о банде, избивающей пермяков

В полиции отметили, что 3 мая им поступили заявления двоих пермяков о том, что их избили трое парней во время драки на улице Белинского. Позже силовики выяснили, что те же злоумышленники причастны к нанесению побоев мужчине у магазина на улице Героев Хасана. Двое нападавших сейчас задержаны.