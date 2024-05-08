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Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о банде, избивающей пермяков

Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о банде, избивающей пермяков

8 мая 2024, 07:12
Фото: chp_59_perm / sledcom
Двоих подозреваемых уже задержали.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела по факту избиения пермяков. В СК отмечают, что дело было возбуждено по сообщениям соцмедиа по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Бастрыкин поручил руководителю краевого СК Денису Головкину доложить о расследовании дела.

Об избиении пермяков местные СМИ писали еще 4 мая. Во внимание федеральных СМИ тема попала на этой неделе, после этого в прокуратуре, полиции и СК прокомментировали ситуацию.

В полиции отметили, что 3 мая им поступили заявления двоих пермяков о том, что их избили трое парней во время драки на улице Белинского. Позже силовики выяснили, что те же злоумышленники причастны к нанесению побоев мужчине у магазина на улице Героев Хасана. Двое нападавших сейчас задержаны.

Кроме того, в МВД проверяют, причастны ли подозреваемые к избиению 14-летнего подростка — по этому факту заявления в полицию не поступало.

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