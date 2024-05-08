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Главы трех следственных отделов Прикамья покинули свои посты

Главы трех следственных отделов Прикамья покинули свои посты

8 мая 2024, 07:44
Фото: Изображение Midjourney
Глава отдела СУ СКР в Березниках капитан юстиции Евгений Харченко в начале мая вышел на пенсию.

Руководители сразу трех следственных отелов СУ СКР по Пермскому краю покинули свои посты. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Глава отдела СУ СКР в Березниках капитан юстиции Евгений Харченко в начале мая вышел на пенсию. Пост оставил и исполняющий обязанности руководителя следственного отдела в Александровске капитан юстиции Алексей Карташев. Также, по данным источника «Ъ-Прикамье», должность покинул и подполковник юстиции Алексей Ситников, руководивший следственным отделом по Соликамску.

Евгений Харченко был назначен руководителем следственного отдела Березников в 2023 году. До этого он работал также следователем по особо важным делам в березниковском отделе. По итогам 2021 года он занял третье место в профессиональном конкурсе среди сотрудников СУ.

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#Кадровые перестановки#Березники#Следователи#Су скр
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