Исаевич рассказал о роли малого бизнеса в становлении экономики предложения

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Он отметил, что каждый второй рубль в отраслях экономики предложения без учета государственного сектора вносит именно малый и средний бизнес.
Как пишет РИА Новости, что в прошлом году доля кредитов малого и среднего предпринимательства в общем объеме кредитования достигла 21 процента. Для сравнения: этот показатель в 2020 году составлял только 10%. При этом, по словам Исаевича, МСП выросло в количестве кредитов на 72%, то есть почти в два раза, и по итогам прошлого года на малое и среднее предпринимательство пришлось 92% всех выданных кредитов, что свидетельствует о том, что МСП стремится к масштабированию и развитию.
Также Исаевич отметил, что за последние годы система предоставления кредитно-гарантийной поддержки государства была автоматизирована и значительно упрощена. В сферах, которые вносят большой вклад в создание рабочих мест и формируют экономику предложения, почти каждый третий кредит покрыт государственной поддержкой.
На эти отрасли распространяются льготные программы кредитования и поручительства Национальной гарантийной системы. Гарантийная поддержка дает возможность представителям бизнеса привлечь финансирование в условиях, когда отсутствует достаточная залоговая масса. Тем самым государство разделяет риски с бизнесом и банками, обеспечивая МСП необходимыми ресурсами.
«Ключевая роль в развитии экономики предложения отводится высокопроизводительным отраслям, к которым относятся обработка, ИТ, малые технологические компании, туризм. Они ориентированы на обеспечение растущего внутреннего спроса. Поэтому на них важно сфокусировать наиболее ресурсоемкие меры поддержки», — подчеркнул Исаевич.
Глава Корпорации МСП добавил, что на данный момент уже осуществляется реализация отраслевых программ льготного кредитования, которые направлены на инвестиционные цели.
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