properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:18

Published Сегодня, 11:18

Modified Сегодня, 11:18

Updated Сегодня, 11:18

Исаевич рассказал о роли малого бизнеса в становлении экономики предложения

Исаевич рассказал о роли малого бизнеса в становлении экономики предложения

8 мая 2024, 11:18
Фото: Изображение Midjourney
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич в день национальных приоритетов «Эффективная и конкурентная экономика» на ВДНХ рассказал, что малое предпринимательство активно участвует в становлении экономики предложения.

Он отметил, что каждый второй рубль в отраслях экономики предложения без учета государственного сектора вносит именно малый и средний бизнес.

Как пишет РИА Новости, что в прошлом году доля кредитов малого и среднего предпринимательства в общем объеме кредитования достигла 21 процента. Для сравнения: этот показатель в 2020 году составлял только 10%. При этом, по словам Исаевича, МСП выросло в количестве кредитов на 72%, то есть почти в два раза, и по итогам прошлого года на малое и среднее предпринимательство пришлось 92% всех выданных кредитов, что свидетельствует о том, что МСП стремится к масштабированию и развитию.

Также Исаевич отметил, что за последние годы система предоставления кредитно-гарантийной поддержки государства была автоматизирована и значительно упрощена. В сферах, которые вносят большой вклад в создание рабочих мест и формируют экономику предложения, почти каждый третий кредит покрыт государственной поддержкой.

На эти отрасли распространяются льготные программы кредитования и поручительства Национальной гарантийной системы. Гарантийная поддержка дает возможность представителям бизнеса привлечь финансирование в условиях, когда отсутствует достаточная залоговая масса. Тем самым государство разделяет риски с бизнесом и банками, обеспечивая МСП необходимыми ресурсами.

«Ключевая роль в развитии экономики предложения отводится высокопроизводительным отраслям, к которым относятся обработка, ИТ, малые технологические компании, туризм. Они ориентированы на обеспечение растущего внутреннего спроса. Поэтому на них важно сфокусировать наиболее ресурсоемкие меры поддержки», — подчеркнул Исаевич.

Глава Корпорации МСП добавил, что на данный момент уже осуществляется реализация отраслевых программ льготного кредитования, которые направлены на инвестиционные цели.

День национальных приоритетов «Эффективная и конкурентная экономика» проходит 8 мая в рамках международной выставки-форума «Россия». Мероприятие посвящено перспективам развития различных отраслей экономики, главным аспектам взаимодействия власти и представителей бизнес-сообщества.

Подпишитесь
В Перми и Прикамье бушует сильный ветер — есть пострадавшие. Фото буйства стихии
Сегодня, 11:14
В Пермь приехал «Эшелон победы». Показываем, какую военную технику привезли
Сегодня, 08:04
Бывший начальник УКС Прикамья Левинский спустя две недели на СВО получил ранение
Сегодня, 08:41
Снег снова выпал в Прикамье. Синоптики рассказали, чего ждать от погоды сегодня
Сегодня, 06:37
Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о банде, избивающей пермяков
Сегодня, 07:12
Суицид? Стали известны подробности о гибели пермячки, пропавшей в апреле
Сегодня, 06:21
"