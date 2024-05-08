Исаевич рассказал о роли малого бизнеса в становлении экономики предложения

Как пишет РИА Новости, что в прошлом году доля кредитов малого и среднего предпринимательства в общем объеме кредитования достигла 21 процента. Для сравнения: этот показатель в 2020 году составлял только 10%. При этом, по словам Исаевича, МСП выросло в количестве кредитов на 72%, то есть почти в два раза, и по итогам прошлого года на малое и среднее предпринимательство пришлось 92% всех выданных кредитов, что свидетельствует о том, что МСП стремится к масштабированию и развитию.