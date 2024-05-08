Колян валит Кощея, а Япония страшится португальцев. Дайджест на майские праздники

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Published Сегодня, 12:00
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«Операция „Карпаты“ (16+)
Есть такой жанр — «российский телесериал к 9 Мая». Чаще всего это какая-то необязательная «датская» халтура, смотреть которую иногда физически трудно. Особенно в этом усердствует канал НТВ, у которого то бывший белогвардеец побеждает всех немцев одним топором, то девяностолетний профессор оказывается суперснайпером (основано на сто раз разоблаченном мифе).
Но бывают исключения. Как минимум добротные работы, которые можно смотреть без желания сгореть от стыда. Такие работы регулярно получаются у актера и режиссера Олега Фомина, и, судя по отзывам и рейтингам, его проекты о Великой Отечественной в меру успешны.
Но в этом году Фомин-режиссер снял сериал о «войне после войны» — о такой интересной и актуальной теме, как уничтожение бандподполья на территории Украины. В конец озверевших в лесах бандеровцев после Великой Отечественной, и правда, добивали очень долго и сложно. «Операция „Карпаты“ — это вымышленная операция контрразведки по ликвидации банд в Карпатских горах. По сюжету, чтобы внедриться в подполье и развалить его, лейтенанту МГБ Вороновскому (Владимир Верёвочкин) нужно использовать урку по кличке Чума (Александр Лойе) и его связи. В итоге, чекист и блатной оказываются в одной из „боёвок“ националистов и, несмотря на неприязнь, вынуждены выживать бок о бок, потому что их всё время проверяют на вшивость, а провал испытания означает смерть. Вот и ходят герои постоянно по краю. В общем, классический сюжет на тему „свой среди чужих, чужой среди своих“ (вражеский шпион в рядах спецслужб тоже имеется).
Сюжет в сериале «Операция „Карпаты“ в меру закручен и динамичен, местами умеет поддать напряжения и переживаний за героев, но порой впадает в какую-то неуместную тупость. Откровенно дубовая режиссура Фомина (когда он снимал Nextа (16+) с тем же Лойе или „День выборов“ (18+), его навыки постановщика были явно лучше) и слабенькая постановка экшена тоже портят впечатление. Но в целом вышел добротный, в меру интересный сериал на один просмотр, к тому же, на тему, которую не особо поднимали у нас кино.
Пермякам сразу несколько очков для хорошего впечатления накидывает то, что роль Карпат исполнили наши Уральские горы. Очень занятно видеть, как бандеровцы ныкаются от облав в Каменном Городе, а суровые северные поселки Шумихинский и Кусье-Александровский изо всех сил прикидываются легкомысленными южными хуторами. Что до природы, то, как всегда, уральская природа на экране прекрасна. Ее вообще трудно снять плохо.
Еще приятно видеть (пусть и на второстепенных ролях) пермских артистов. Дошло до забавного: артист Театра-Театра Алексей Корсуков исполняет роль советского комбата, майора (а ведь еще в 2019 году в приснопамятной «Зулейха открывает глаза» (12+) он играл всего лишь красноармейца — быстро растет в званиях товарищ Корсуков!), а другой артист того же театра — Александр Гончарук — играет его врага, одного из бандеровских атаманов. Правда, в кадре они не встречаются, и сцен, где герои Корсукова и Гончарука, скажем, бегали бы по лесу и яростно пытались убить друг друга, в «Операции „Карпаты“ нет. А жаль.
«Сёгун» (18+)
Слово будто меч. Разит врага наповал. Зритель наш счастлив.
Ну, а что еще сказать о сериале «Сёгун»? Очередная экранизация романа Джеймса Клавелла (олды могут вспомнить, как «Сёгуна» от 1980-го крутили по тогда еще ОРТ) возвращает веру в то, что голливудские режиссеры всё еще могут отлично снимать кино, почти целиком построенное на напряженных диалогах — когда каждое общение героев — это сложная дуэль, а каждая фраза — это удар. И в ходе этого противостояния непонятно, что будет дальше, ведь после такого сложного разговора человеку могут как дать высокий титул, так и одним взмахом катаны отрубить голову.
В «Сёгуне» это еще усугубляется тем, что один из героев поначалу не знает язык, на котором ведутся эти бесконечные сражения. То есть он безоружен, но всё равно отчаянно дерется за свою жизнь. Зовут этого героя Джон Блэкторн (Космо Джарвис), он английский штурман (а значит протестант), что в 1600 году исступленно искал проход через Магелланов пролив в Японию, вотчину португальцев (то есть католиков), которую они тщательно скрывали, чтобы не длиться деньгами от богатой торговли.
Блэкторн — наглядная демонстрация того, что надо бояться своих желаний. Да, он попадет в Японию, но не в самое лучшее время, когда между правителями страны завязывается сложносочиненная интрига за право обладать всей полнотой власти в стране. Варвар-чужестранец оказывается хорошим козырем в этой многоходовке. Португальцы тоже не рады перспективе потерять монополию на торговлю с Японией. Узел подлостей, интриг, предательств завязывается постепенно, но строго и крепко. Смотреть за этими планами внутри планов одно удовольствие, которое не портят даже плохо сделанные на компьютере виды (благо, их мало) японских городов.
Получается, что для успеха (а «Сёгун» уже называют главным сериалом года) достаточно таких простых вещей, как (1) хороший текст, который с (2) нормальными артистами грамотно разобрали и поставили (3) толковые режиссеры. К сожалению, эта простая триада в наши дни в одном произведении встречается крайне редко. Но то, что еще встречается, — безусловно, радует.
«Красный 5» (18+) и «Волшебный участок» (18+)
Русские сказки в топе. Они уверенно захватывают наши большие и малые экраны. Свой куш сорвали в прокате «По щучьему велению» (6+), «Бременские музыканты» (6+) и «Летучий корабль» (6+), а впереди нас ждет целый вал киносказок. Черт, даже в сериале о «Короле и Шуте» (18+) сказка занимала огромное место в сюжете, и ее в итоге выпустили отдельным фильмом! Наверняка, в будущем киноведы будут подробно исследовать этот феномен, но вряд ли придумают ответ лучше, чем тот, что дают их современные коллеги. Ответ настолько простой и банальный, что даже как-то неловко от того, что он правильный: наше искусство спряталось в сказки.
Это не плохо и не хорошо. Это нормально, когда в сложные времена, о которых непонятно что и как говорить и как их осмыслять, самый массовый вид искусства обращается к старому доброму эскапизму и хорошо знакомым сюжетам. Не зря рассвет кинокомиксов в Голливуде начался почти сразу после мирового финансового кризиса 2008 года. Просто у нас вместо людей в трико и инопланетян оказались богатыри и всяческая нечисть. Хотя сейчас успешно подтягивают и фантастику с супергероями. Фильм «Сто лет тому вперед» (6+) про новую Алису Селезнёву собрал в прокате больше миллиарда.
И тут даже неудивительно, что с разницей в пару месяцев на стримингах вышли два отечественных сериала с очень похожей структурой — в них силовики из тайных спецподразделений охотились за разгуливающими на свободе диковинными существами.
В «Волшебном участке» бывший полицейский снайпер в исполнении нашего земляка Николая Наумова узнавал, что все сказочные существа реальны, и за ними следит спецотдел полиции. При помощи коллег из этого отдела и гнома-матерщинника (суперорганичная роль Ильи Соболева) на протяжении всего сериала герой Наумова сражался с лешими-уркаганами, Змеем Горынычем с биполяркой, многодетным Русалом и прочими сказочными. Босс в финале — сам Кощей Бессмертный, поселившийся в интернете.
В «Красном 5» бывший русский суперагент в исполнении Дениса Шведова узнавал, что в России есть люди с суперспособностями, и их контролирует засекреченная спецслужба. В каждой серии Шведов ловит супера с какой-то уникальной способностью: человека-отраву, супергипнотизера, мегасоблазнительницу, ученого-некроманта и прочих долбанутых.
«Волшебный участок» и «Красный 5» — комедии, но очень разные. В «…участке» юмор местами грубоват и пошловат, но есть и серьезные драматические моменты в магистральном сюжете. «Красный 5» лучше работает как комедия, градус балагана и абсурда там не снижают ни на миг, у него отличный экшен, но этот сериал опасно приближается к процедуралу из-за своей зацикленности на отдельных, никак не связанных между собой «монстрах недели».
Но так или иначе, «Волшебный участок» и «Красный 5» — это эскапизм чистой воды. И эскапизм отличный — яркий и остроумный, позволяющий отвлечься от бед и грустных мыслей. Самое то для просмотра в выходные.
«Фрау» (18+)
Мы же много писали про этот фильм режиссера и сценаристки Любови Мульменко, который она сняла в Перми. У нас выходили большая рецензия на «Фрау» и интервью с самой Мульменко. Но сейчас есть повод лишний раз напомнить о «Фрау», ведь 1 мая картина вышла в цифровой релиз, и сейчас ее могут оценить те, кто не смог посмотреть в кинотеатре.
Внимания «Фрау», безусловно, стоит, ведь это удивительное кино — бесконечно теплое, душевное и нежное, но при этом ни в чем не щадит своих героев и порой обходится с ними довольно жестко, но зато честно. И Пермь во «Фрау» показана тоже с какой-то невероятной любовью, так что город кажется симпатичным, даже когда действие происходит зимой. А показать Пермь симпатичной во время зимы, когда город насуплен, подморожен и мрачен, — это серьезное достижение.