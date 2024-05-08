Колян валит Кощея, а Япония страшится португальцев. Дайджест на майские праздники

Но в этом году Фомин-режиссер снял сериал о «войне после войны» — о такой интересной и актуальной теме, как уничтожение бандподполья на территории Украины. В конец озверевших в лесах бандеровцев после Великой Отечественной, и правда, добивали очень долго и сложно. «Операция „Карпаты“ — это вымышленная операция контрразведки по ликвидации банд в Карпатских горах. По сюжету, чтобы внедриться в подполье и развалить его, лейтенанту МГБ Вороновскому (Владимир Верёвочкин) нужно использовать урку по кличке Чума (Александр Лойе) и его связи. В итоге, чекист и блатной оказываются в одной из „боёвок“ националистов и, несмотря на неприязнь, вынуждены выживать бок о бок, потому что их всё время проверяют на вшивость, а провал испытания означает смерть. Вот и ходят герои постоянно по краю. В общем, классический сюжет на тему „свой среди чужих, чужой среди своих“ (вражеский шпион в рядах спецслужб тоже имеется).