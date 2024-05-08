МРОТ вырастет в два раза. Путин подписал указ о национальных целях развития России

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
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Updated Сегодня, 04:23
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития страны на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Какие национальные темы развития определены в указе:
В частности, к 2030 году планируется увеличить минимальный размер оплаты труда более чем в два раза — до 35 тыс. рублей в месяц. Ожидаемая продолжительность жизни к 2030 году должна увеличиться до 78 лет, к 2036 году — до 81.