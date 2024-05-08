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Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года

МРОТ вырастет в два раза. Путин подписал указ о национальных целях развития России

8 мая 2024, 04:21
Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года

Указ был подписан после инаугурации.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития страны на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Какие национальные темы развития определены в указе:

  • укрепление здоровья и повышение населения, поддержка семей, сохранение населения;
  • воспитание патриотичности и социально ответственной личности, реализация потенциала каждого человека в стране;
  • безопасная и комфортная атмосфера для жизни;
  • экологическое благополучие;
  • развитие экономики;
  • технологическое лидерство;
  • цифровая трансформация экономической и социальных сфер, а также государственного и муниципального управления.

В частности, к 2030 году планируется увеличить минимальный размер оплаты труда более чем в два раза — до 35 тыс. рублей в месяц. Ожидаемая продолжительность жизни к 2030 году должна увеличиться до 78 лет, к 2036 году — до 81.

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