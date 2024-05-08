На здании мэрии Перми может появиться памятная доска в честь визита императора

Император Александр I побывал в Перми во время обозрения России. Вечером 30 сентября 1824 года он приехал в город, переоделся с дороги и посетил Кафедральный собор. Затем глава Российской империи отправился в дом Казенной палаты — сейчас здесь располагается администрация Перми. Вечером Александр I неоднократно выходил на балкон, раскланивался и благодарил за радушие пермяков, которые радовались приезду императора.