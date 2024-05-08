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Published Сегодня, 03:37

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Updated Сегодня, 04:23

На здании администрации Перми могут повесить доску в честь визита императора

На здании мэрии Перми может появиться памятная доска в честь визита императора

8 мая 2024, 03:37
Фото: Максим Кимерлинг / properm.ru

На здании администрации Перми могут повесить доску в честь визита императора

Предложение направлено на рассмотрение в общественный совет по топонимике.

На фасаде здания администрации Перми (Ленина, 23) может появиться мемориальная доска, посвященная 200-летию визита императора Александра I в краевую столицу. С идеей об установке доски выступил «Пермский архив социально-политической истории», обратила внимание интернет-газета «Текст».

Теперь предложение должен рассмотреть общественный совет по топонимике. На доске, в частности, планируется разместить надпись: «Государь останавливался в этом здании с 30 сентября по 3 октября 1824 года во время своего путешествия
по российским губерниям».

В информационном сообщении на сайте администрации указано, что мемориальная доска должна быть выполнена из гранитной плиты с нанесенными изображениями: геральдическим двуглавым орлом — гербом Российской империи и монограммой Императора Александра I, а также текстом: «Данный памятный знак установлен в ознаменование 200-летия посещения города Перми Императором Всероссийским Александром I-м Благословенным, Победителем Наполеона». Изображения и текст планируется нанести методом гравировки на камне с затиркой бронзой.

Император Александр I побывал в Перми во время обозрения России. Вечером 30 сентября 1824 года он приехал в город, переоделся с дороги и посетил Кафедральный собор. Затем глава Российской империи отправился в дом Казенной палаты — сейчас здесь располагается администрация Перми. Вечером Александр I неоднократно выходил на балкон, раскланивался и благодарил за радушие пермяков, которые радовались приезду императора.

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#Общество#Пермь#Администрация Перми#Мемориальная доска
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