Один из старейших ресторанов Перми откроется после реконструкции

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
В Перми 17 мая откроется один из старейших ресторанов Перми «Наири» после реконструкции. Находится заведение на ул. Советская, 67. Об этом сообщило издание «Business Class».
Как сообщает источник, в ресторане обновятся меню, винная карта и интерьер. В меню, помимо классических блюд грузинской кухни, будут представлены авторские позиции от шефа, мясо с мангала, а также раздел блюд из морепродуктов.
Ребрендинг заведения проводится впервые с 2007 года. Площадь «Наири» увеличится на треть, а количество посадочных мест — до 120. Вместимость малого банкетного зала останется такой же — на восемь персон. Большой зал будет рассчитан на 20 человек. Интерьер старейшего ресторана выполнят в стиле ар-деко.
В целях разработки нового меню собственники заведения пригласили в качестве бренд-шефа Марию Наумову, больше известную как Шеф Маруся. Она занимается развитием ресторана «Маруся & Co» в Санкт-Петербурге.