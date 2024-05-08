Один из старейших ресторанов Перми откроется после реконструкции

Ребрендинг заведения проводится впервые с 2007 года. Площадь «Наири» увеличится на треть, а количество посадочных мест — до 120. Вместимость малого банкетного зала останется такой же — на восемь персон. Большой зал будет рассчитан на 20 человек. Интерьер старейшего ресторана выполнят в стиле ар-деко.