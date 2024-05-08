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Старейший пермский ресторан «Наири» откроется после реконструкции 17 мая

Один из старейших ресторанов Перми откроется после реконструкции

8 мая 2024, 09:18
Фото: Ресторан НАИРИ Пермь

Старейший пермский ресторан «Наири» откроется после реконструкции 17 мая

Ребрендинг ресторана проводится впервые с 2007 года.

В Перми 17 мая откроется один из старейших ресторанов Перми «Наири» после реконструкции. Находится заведение на ул. Советская, 67. Об этом сообщило издание «Business Class».

Как сообщает источник, в ресторане обновятся меню, винная карта и интерьер. В меню, помимо классических блюд грузинской кухни, будут представлены авторские позиции от шефа, мясо с мангала, а также раздел блюд из морепродуктов.

Ребрендинг заведения проводится впервые с 2007 года. Площадь «Наири» увеличится на треть, а количество посадочных мест — до 120. Вместимость малого банкетного зала останется такой же — на восемь персон. Большой зал будет рассчитан на 20 человек. Интерьер старейшего ресторана выполнят в стиле ар-деко.

В целях разработки нового меню собственники заведения пригласили в качестве бренд-шефа Марию Наумову, больше известную как Шеф Маруся. Она занимается развитием ресторана «Маруся & Co» в Санкт-Петербурге.

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#Пермь#Реконструкция#Ресторан#Ребрендинг#Наири#Меню#Грузинская кухня#Мария Наумова
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