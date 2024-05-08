properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:39

Published Сегодня, 07:39

Modified Сегодня, 07:41

Updated Сегодня, 07:41

Пермский миллиардер, пытавшийся стать губернатором, оформляет второе гражданство

Пермский миллиардер, пытавшийся стать губернатором, оформляет второе гражданство

8 мая 2024, 07:39
Фото: properm.ru
Бизнесмен не говорит, гражданство какой страны он решил получить.
Сюжет
Выборы

Пермский миллиардер Александр Репин оформляет второе гражданство. По словам Репина, он подал документы еще после выборов губернатора в 2020 году, сейчас бизнесмен практически имеет двойное гражданство, но не уточняет, какой страны.

«Понятно, что я всегда буду считать себя в первую очередь гражданином России. Это было нужно для того, чтобы все забывали думать, что я буду строить какие-то политические козни. Успокойте всех», — заявил миллиардер изданию URA.RU.

Александр Репин пытался стать губернатором, он выдвигался на выборы от «Справедливой России». Для этого ему пришлось подписи депутатов в его поддержку — всего 107. Позже Избирком во время заседания рабочей группы по проверке подписей заявил, что Репин не прошел муниципальный фильтр. Шесть подписей не подошли, так как депутаты, поставившие их в поддержку Репина, до этого поставили подписи за Дмитрия Махонина.

Читайте также:
Ресторан грузинской кухни «Сакартвело» в Перми выставили на продажуИз больницы выписали пенсионерку, которая взорвала петарду на выборах в ПермиВ прошлом году Гарик Харламов потерпел убытки в 33 млн рублей на сосисках
#Бизнес#Пермь#Выборы#Александр репин#Репин
Подпишитесь
В Пермь приехал «Эшелон победы». Показываем, какую военную технику привезли
Сегодня, 08:04
Бывший начальник УКС Прикамья Левинский спустя две недели на СВО получил ранение
Сегодня, 08:41
Снег снова выпал в Прикамье. Синоптики рассказали, чего ждать от погоды сегодня
Сегодня, 06:37
Главы трех следственных отделов Прикамья покинули свои посты
Сегодня, 07:44
Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о банде, избивающей пермяков
Сегодня, 07:12
Суицид? Стали известны подробности о гибели пермячки, пропавшей в апреле
Сегодня, 06:21
"