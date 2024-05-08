Пермский миллиардер, пытавшийся стать губернатором, оформляет второе гражданство

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Пермский миллиардер Александр Репин оформляет второе гражданство. По словам Репина, он подал документы еще после выборов губернатора в 2020 году, сейчас бизнесмен практически имеет двойное гражданство, но не уточняет, какой страны.
«Понятно, что я всегда буду считать себя в первую очередь гражданином России. Это было нужно для того, чтобы все забывали думать, что я буду строить какие-то политические козни. Успокойте всех», — заявил миллиардер изданию URA.RU.
Александр Репин пытался стать губернатором, он выдвигался на выборы от «Справедливой России». Для этого ему пришлось подписи депутатов в его поддержку — всего 107. Позже Избирком во время заседания рабочей группы по проверке подписей заявил, что Репин не прошел муниципальный фильтр. Шесть подписей не подошли, так как депутаты, поставившие их в поддержку Репина, до этого поставили подписи за Дмитрия Махонина.