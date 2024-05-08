Пермский миллиардер, пытавшийся стать губернатором, оформляет второе гражданство

Александр Репин пытался стать губернатором, он выдвигался на выборы от «Справедливой России». Для этого ему пришлось подписи депутатов в его поддержку — всего 107. Позже Избирком во время заседания рабочей группы по проверке подписей заявил, что Репин не прошел муниципальный фильтр. Шесть подписей не подошли, так как депутаты, поставившие их в поддержку Репина, до этого поставили подписи за Дмитрия Махонина.