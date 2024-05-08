Пермский застройщик частично скомпенсировал ущерб за поврежденный «Бентли»

Департамент транспорта администрации Перми хотел взыскать с «СМУ №3 Сатурн-Р» 1,1 млн рублей. Ведомство ранее само выплатило эту сумму владельцу «Бентли Континенталь», после этого орган обратился в арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании 1,1 млн рублей с застройщика, так как ООО «Строительно-монтажное управление №3 Сатурн-Р» было организатором спорного переезда.