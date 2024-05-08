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Пермский застройщик частично скомпенсировал ущерб за поврежденный «Бентли»

Пермский застройщик частично скомпенсировал ущерб за поврежденный «Бентли»

8 мая 2024, 10:38
Фото: ideogram.ai
В 2020 году автомобиль получил повреждение из-за выступа бетонной плиты на проезжей части.

Пермский застройщик ООО «Строительно-монтажное управление №3 Сатурн-Р» частично выплатил сумму ущерба собственнику автомобиля «Бентли». В 2020 году машина получила повреждение из-за выступа бетонной плиты на пересечении проезжей части с трамвайными путями около дома на ул. Чернышевского, 23. Об этом сообщило издание Business Class.

Департамент транспорта администрации Перми хотел взыскать с «СМУ №3 Сатурн-Р» 1,1 млн рублей. Ведомство ранее само выплатило эту сумму владельцу «Бентли Континенталь», после этого орган обратился в арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании 1,1 млн рублей с застройщика, так как ООО «Строительно-монтажное управление №3 Сатурн-Р» было организатором спорного переезда.

В результате, суд возложил причинение убытков также на МУП «Пермгорэлектротранс» и ООО «Управляющая компания „Уралстройподряд“» (на данный момент ликвидировано). Так, МУП одобрил несоответствующий результат работ по обустройству спорного переезда, а «Уралстройподряд» не проверил его на соответствие нормативам дорожного полотна.

Таким образом, все три компании должны были выплатить пермскому дептрансу по 370 тыс. рублей. Однако «Пермгорэлектротранс» и «Уралстройподряд» не были в числе ответчиков по делу, поэтому суд постановил взыскать 370 тыс. рублей со «СМУ №3 Сатурн-Р».

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#Пермь#Арбитражный суд#Администрация Перми#Застройщик#Бентли#Автомобиль#Убытки#Повреждение
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