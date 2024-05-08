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Published Сегодня, 09:24

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Updated Сегодня, 09:27

Пермский завод «Машиностроитель» провел учения по отражению атаки беспилотников

Пермский завод провел учения по отражению атаки беспилотников. Как они проходили

8 мая 2024, 09:24
Фото: Соцсети завода

Пермский завод «Машиностроитель» провел учения по отражению атаки беспилотников

Для борьбы с дронами закупили специальные ружья.

На пермском заводе «Машиностроитель» прошли учения по реагированию на атаку беспилотных летательных аппаратов. В соцсетях предприятия уточняют, что это было нужно из-за участившихся случаев прилета БПЛА. Беспилотники атакуют и оборонные предприятия.

Во время учений проверили бдительность сотрудников предприятия, их умение действовать в ситуации, когда завод атакуют беспилотники. Также выработан алгоритм, по которому должны действовать экстренные службы завода.

Как проходили учения? Был запущен учебный беспилотник, он в течение получаса находился над заводом, двигался в разных направлениях. Спустя пять минут после появления БПЛА один из сотрудников позвонил в караульную службу. После этого прозвучала учебная тревога.

В соцсетях предприятия уточняют, что для противодействия БПЛА были куплены специальные ружья — их передали подразделению Росгвардии, которое охраняет завод.

Фото: Соцсети завода
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#Пермь#Дроны
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