Пермский завод провел учения по отражению атаки беспилотников. Как они проходили

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
На пермском заводе «Машиностроитель» прошли учения по реагированию на атаку беспилотных летательных аппаратов. В соцсетях предприятия уточняют, что это было нужно из-за участившихся случаев прилета БПЛА. Беспилотники атакуют и оборонные предприятия.
Во время учений проверили бдительность сотрудников предприятия, их умение действовать в ситуации, когда завод атакуют беспилотники. Также выработан алгоритм, по которому должны действовать экстренные службы завода.
Как проходили учения? Был запущен учебный беспилотник, он в течение получаса находился над заводом, двигался в разных направлениях. Спустя пять минут после появления БПЛА один из сотрудников позвонил в караульную службу. После этого прозвучала учебная тревога.
В соцсетях предприятия уточняют, что для противодействия БПЛА были куплены специальные ружья — их передали подразделению Росгвардии, которое охраняет завод.