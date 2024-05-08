Пермякам на улицам раздают фейковые приглашения на шествие «Бессмертного полка»

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
В Перми начали раздавать фальшивые приглашения на шествие «Бессмертного полка». В листовках сказано, что мероприятие якобы состоится 9 мая в 9:00 у бывшего кинотеатра «Октябрь», с собой призывают взять портреты ушедших близких и цветы для возложения к памятнику.
Проблема в том, что «Бессмертного полка» в этом году не будет. Его отменили по всей стране из-за угрозы безопасности еще 23 апреля. Ранее листовки на таком же шаблоне о приглашении на шествие появились и в других городах РФ. Например, в Красноярске и Смоленске.
«Бессмертный полк» последний раз проходил в 2022 году, в 2023 году мероприятие также было отменено в связи с соображениями безопасности.