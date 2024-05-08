Пермякам на улицам раздают фейковые приглашения на шествие «Бессмертного полка»

Проблема в том, что «Бессмертного полка» в этом году не будет. Его отменили по всей стране из-за угрозы безопасности еще 23 апреля. Ранее листовки на таком же шаблоне о приглашении на шествие появились и в других городах РФ. Например, в Красноярске и Смоленске.