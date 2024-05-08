Полиция и прокуратура прокомментировали избиение жителей Перми хулиганами

В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю пояснили, что 3 мая поступили заявления двух пермяков о том, что их избили трое парней во время драки на улице Белинского. Позже силовики выяснили, что трое нападавших причастны к избиению мужчины возле магазина на улице Героев Хасана. Сейчас двое нападавших задержаны.