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Posted Сегодня, 05:43

Published Сегодня, 05:43

Modified Сегодня, 06:03

Updated Сегодня, 06:03

Прокуратура взяла на контроль дело об избиении пермяков хулиганами

Полиция и прокуратура прокомментировали избиение жителей Перми хулиганами

8 мая 2024, 05:43
Фото: chp_59_perm

Прокуратура взяла на контроль дело об избиении пермяков хулиганами

На жителей краевой столицы нападали в период майских праздников.

В Перми прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела о побоях из хулиганских побуждений. По предварительной информации, несколько парней в майские праздники нападали на пермяков. Это насилие не было особо мотивировано, злоумышленники использовали мелкие поводы для нападений.

Сейчас личности подозреваемых установлены. Кроме того, прокуратура контролирует ситуацию с принятием процессуального решения из-за информации о том, что те же парни причастны к избиению несовершеннолетнего.

В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю пояснили, что 3 мая поступили заявления двух пермяков о том, что их избили трое парней во время драки на улице Белинского. Позже силовики выяснили, что трое нападавших причастны к избиению мужчины возле магазина на улице Героев Хасана. Сейчас двое нападавших задержаны.

Про ситуацию с избиением 14-летнего школьника в полиции говорят, что заявлений об этом не поступало, но проводится проверка.

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