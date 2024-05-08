Полиция и прокуратура прокомментировали избиение жителей Перми хулиганами

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
Modified Сегодня, 06:03
Updated Сегодня, 06:03
В Перми прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела о побоях из хулиганских побуждений. По предварительной информации, несколько парней в майские праздники нападали на пермяков. Это насилие не было особо мотивировано, злоумышленники использовали мелкие поводы для нападений.
Сейчас личности подозреваемых установлены. Кроме того, прокуратура контролирует ситуацию с принятием процессуального решения из-за информации о том, что те же парни причастны к избиению несовершеннолетнего.
В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю пояснили, что 3 мая поступили заявления двух пермяков о том, что их избили трое парней во время драки на улице Белинского. Позже силовики выяснили, что трое нападавших причастны к избиению мужчины возле магазина на улице Героев Хасана. Сейчас двое нападавших задержаны.
Про ситуацию с избиением 14-летнего школьника в полиции говорят, что заявлений об этом не поступало, но проводится проверка.