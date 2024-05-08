properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:16

Published Сегодня, 18:16

Modified Сегодня, 18:23

Updated Сегодня, 18:23

Задержан 19-летний пермяк, сообщивший о планах напасть на школу в Пермском крае

Полиция задержала 19-летнего парня, сообщившего о планах напасть на школу в Прикамье

8 мая 2024, 18:16
Фото: properm.ru / «Ильинское — Черное (Тож)» во ВКонтакте / ЧП Пермь | новости

Задержан 19-летний пермяк, сообщивший о планах напасть на школу в Пермском крае

В ходе инцидента никто не пострадал.
Сюжет
Школа

Полиция задержала 19-летнего пермяка, сообщившего о планах напасть на Большесосновскую среднюю школу в селе Черновское. Об этом сообщила корреспонденту Properm.ru пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

Сегодня, 8 мая, в сообществе «Ильинское — Черное (Тож)» во ВКонтакте опубликовали пост о том, что из-за угрозы вооруженного нападения на Большесосновскую СОШ, учебное заведение было оцеплено. В голосовом сообщении пермяк говорит: «Мы сейчас возьмем автоматы, придем в школу и расстреляем всех. Предупреждай всех в школе, сейчас будет теракт». В социальных сетях указывается, что после этого молодой человек пришел в школу вместе со своими друзьями.

Кроме этого, в посте написано, что молодой человек, отправивший сообщение, осенью 2023 года также появлялся в общественных местах села Черновское с предметом похожим на ружье. На это тогда никто не обратил внимания.

В пресс-службе ведомства сообщили Properm.ru сообщили, что лицо, отправившее информационное сообщение о нападении, было установлено. Им оказался гражданин 2005 года рождения. В ходе следствия он был задержан и доставлен в отделение полиции. Предварительно, возможным мотивом поступка стала ссора со знакомой.

Проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего. Пострадавших нет.

Фото: «Ильинское — Черное (Тож)» во ВКонтакте
Читайте также:
В Прикамье осудят жителя Челябинской области за попытку дачи взятки сотруднику ГИБДДВ Пермском крае в ДТП с лосем погиб пассажир «Лады Ларгуса»В течение суток в Пермском крае утонули двое мужчин
#Задержание#Школа#Теракт#Полиция#Проверка#Угроза#Прикамье#Ружье#Друзья
Подпишитесь
Колян валит Кощея, а Япония страшится португальцев. Дайджест на майские праздники
Сегодня, 12:00
Бывшего замглавы Минтранса Пермского края отправили в СИЗО
Сегодня, 13:48
Землю накроют сильнейшие магнитные бури в майские праздники
Сегодня, 11:53
В Перми и Прикамье бушует сильный ветер — есть пострадавшие. Фото буйства стихии
Сегодня, 11:14
Экс-главу ТСЖ «Паруса над Камой» подозревают в растрате в особо крупных размерах
Сегодня, 10:50
Движение общественного транспорта в Перми изменится из-за Дня Победы. Когда и как
Сегодня, 10:03
"