Полиция задержала 19-летнего парня, сообщившего о планах напасть на школу в Прикамье

Полиция задержала 19-летнего пермяка, сообщившего о планах напасть на Большесосновскую среднюю школу в селе Черновское. Об этом сообщила корреспонденту Properm.ru пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.



Сегодня, 8 мая, в сообществе «Ильинское — Черное (Тож)» во ВКонтакте опубликовали пост о том, что из-за угрозы вооруженного нападения на Большесосновскую СОШ, учебное заведение было оцеплено. В голосовом сообщении пермяк говорит: «Мы сейчас возьмем автоматы, придем в школу и расстреляем всех. Предупреждай всех в школе, сейчас будет теракт». В социальных сетях указывается, что после этого молодой человек пришел в школу вместе со своими друзьями.