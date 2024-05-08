Полиция задержала 19-летнего парня, сообщившего о планах напасть на школу в Прикамье

Posted Сегодня, 18:16
Published Сегодня, 18:16
Modified Сегодня, 18:23
Updated Сегодня, 18:23
Полиция задержала 19-летнего пермяка, сообщившего о планах напасть на Большесосновскую среднюю школу в селе Черновское. Об этом сообщила корреспонденту Properm.ru пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.
Сегодня, 8 мая, в сообществе «Ильинское — Черное (Тож)» во ВКонтакте опубликовали пост о том, что из-за угрозы вооруженного нападения на Большесосновскую СОШ, учебное заведение было оцеплено. В голосовом сообщении пермяк говорит: «Мы сейчас возьмем автоматы, придем в школу и расстреляем всех. Предупреждай всех в школе, сейчас будет теракт». В социальных сетях указывается, что после этого молодой человек пришел в школу вместе со своими друзьями.
Кроме этого, в посте написано, что молодой человек, отправивший сообщение, осенью 2023 года также появлялся в общественных местах села Черновское с предметом похожим на ружье. На это тогда никто не обратил внимания.
В пресс-службе ведомства сообщили Properm.ru сообщили, что лицо, отправившее информационное сообщение о нападении, было установлено. Им оказался гражданин 2005 года рождения. В ходе следствия он был задержан и доставлен в отделение полиции. Предварительно, возможным мотивом поступка стала ссора со знакомой.
Проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего. Пострадавших нет.