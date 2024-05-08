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Published Сегодня, 05:43

Modified Сегодня, 05:46

Updated Сегодня, 05:46

В приюте рассказали, сколько лет живут домашние кошки и как продлить им жизнь

Сколько лет живут домашние кошки и как продлить жизнь любимого питомца

8 мая 2024, 05:43
Фото: ideogram.ai

В приюте рассказали, сколько лет живут домашние кошки и как продлить им жизнь

Разбираемся, что можно сделать для того, чтобы домашнее животное радовало вас как можно дольше.

Известное выражение гласит, что у кошки девять жизней. Как правило, его используют, чтобы подчеркнуть везучесть этого животного. В книге рекордов Гиннеса зарегистрирована кошка Крим Пафф, прожившая в американском городе Остин 38 лет и три дня. В пермском приюте «Матроскин» рассказали, как продлить жизнь домашнего любимца.

Сколько лет живут кошки и почему

По статистике, обитающие в квартирах домашние кошки в среднем живут дольше, чем уличные, — от 16 до 18 лет. Они защищены от изменчивой погоды, обеспечены чистой водой и вкусной едой благодаря хозяевам. Также на домашнюю кошку не нападет никто из более крупных и агрессивных животных, ее не собьет автомобиль и не загрызет собака. Породистые кошки, искусственно выведенные, в среднем живут от 10 до 12 лет.

Уличные кошки живут гораздо меньше, чем те, кому повезло быть с хозяевами, — в среднем от четырех до шести лет. При этом, если домашнюю кошку внезапно выгнали на улицу, то она проживет еще меньше — 1-3 года. Продолжительность жизни животного сокращают постоянная борьба за существование, плохая пища, дискомфортные погодные условия, а также наличие болезней, глистов или блох. Особенно сильно на продолжительность жизни влияют неконтролируемые частые беременности и их осложнения.

Как продлить жизнь кошки

  1. Качественное питание и соблюдение специальной диеты при необходимости — например, если животное страдает хроническим заболеванием.
  2. Регулярные профилактические осмотры у ветеринарного врача, своевременная вакцинация и лечение. Хозяевам кошек следует быть внимательными: кошки умеют скрывать боль, поэтому при любых изменениях в поведении или состоянии питомца обратитесь к ветеринару.
  3. Регулярные физические нагрузки как для котят, так и для пожилых кошек — играйте с питомцем и помогайте ему оставаться в отличной форме.
  4. Уход за зубами и соблюдение гигиенических норм и правил.
  5. Регулярная обработка для профилактики появления блох и глистов.
  6. Стерилизуйте или кастрируйте животное, если не планируете получать от него котят.
  7. Следите за безопасностью питомца даже в квартире. Установите на окна сетки «анти-кошка», уберите провода и ядовитые растения. Не отпускайте животное на прогулку без шлейки и вашего присмотра.
  8. Строго следите за качеством и количеством пищи. Как бы вам ни хотелось побаловать любимого котика, лучше его не перекармливать.
  9. Окружите животное вниманием и заботой.
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#Общество#Матроскин#Домашние животные#Кошки
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