Сколько лет живут домашние кошки и как продлить жизнь любимого питомца

Уличные кошки живут гораздо меньше, чем те, кому повезло быть с хозяевами, — в среднем от четырех до шести лет. При этом, если домашнюю кошку внезапно выгнали на улицу, то она проживет еще меньше — 1-3 года. Продолжительность жизни животного сокращают постоянная борьба за существование, плохая пища, дискомфортные погодные условия, а также наличие болезней, глистов или блох. Особенно сильно на продолжительность жизни влияют неконтролируемые частые беременности и их осложнения.