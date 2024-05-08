Сколько лет живут домашние кошки и как продлить жизнь любимого питомца

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
Modified Сегодня, 05:46
Updated Сегодня, 05:46
Известное выражение гласит, что у кошки девять жизней. Как правило, его используют, чтобы подчеркнуть везучесть этого животного. В книге рекордов Гиннеса зарегистрирована кошка Крим Пафф, прожившая в американском городе Остин 38 лет и три дня. В пермском приюте «Матроскин» рассказали, как продлить жизнь домашнего любимца.
По статистике, обитающие в квартирах домашние кошки в среднем живут дольше, чем уличные, — от 16 до 18 лет. Они защищены от изменчивой погоды, обеспечены чистой водой и вкусной едой благодаря хозяевам. Также на домашнюю кошку не нападет никто из более крупных и агрессивных животных, ее не собьет автомобиль и не загрызет собака. Породистые кошки, искусственно выведенные, в среднем живут от 10 до 12 лет.
Уличные кошки живут гораздо меньше, чем те, кому повезло быть с хозяевами, — в среднем от четырех до шести лет. При этом, если домашнюю кошку внезапно выгнали на улицу, то она проживет еще меньше — 1-3 года. Продолжительность жизни животного сокращают постоянная борьба за существование, плохая пища, дискомфортные погодные условия, а также наличие болезней, глистов или блох. Особенно сильно на продолжительность жизни влияют неконтролируемые частые беременности и их осложнения.