Снег снова выпал в Прикамье. Синоптики рассказали, чего ждать от погоды сегодня

Сегодня, 8 мая, в Пермском крае вечером пройдет холодный фронт с умеренными дождями. В северных районах региона после ночных и утренних снегопадов на провода налипнет снег, однако затем быстро растает. На большей части Прикамья, кроме юго-востока, к вечеру похолодает до +4…+9˚.