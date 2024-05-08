Снег снова выпал в Прикамье. Синоптики рассказали, чего ждать от погоды сегодня

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
Сегодня, 8 мая, в Пермском крае вечером пройдет холодный фронт с умеренными дождями. В северных районах региона после ночных и утренних снегопадов на провода налипнет снег, однако затем быстро растает. На большей части Прикамья, кроме юго-востока, к вечеру похолодает до +4…+9˚.
Жители Прикамья в комментариях сообщества «Метеоролог и я» поделились фотографиями последствий ночного снегопада. Такая погода сегодня в Кудымкаре.
А так было в Березниках.
По прогнозу ГИС-центра ПГНИУ, сегодня вечером в регионе наибольшее количество осадков ожидается в районе Кудымкара, Березников и Чердыни — 18-25 мм (30-40% месячной нормы мая).