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Published Сегодня, 06:37

Modified Сегодня, 06:39

Updated Сегодня, 06:39

Погода в Березниках сегодня утром.

Снег снова выпал в Прикамье. Синоптики рассказали, чего ждать от погоды сегодня

8 мая 2024, 06:37
Фото: соцсети
Погода в Березниках сегодня утром.

В Пермском крае выпал снег, и синоптики рассказали, какой погоды ждать

Зв последнюю неделю в разных районах Пермского края неоднократно выпадал снег.

Сегодня, 8 мая, в Пермском крае вечером пройдет холодный фронт с умеренными дождями. В северных районах региона после ночных и утренних снегопадов на провода налипнет снег, однако затем быстро растает. На большей части Прикамья, кроме юго-востока, к вечеру похолодает до +4…+9˚.

Жители Прикамья в комментариях сообщества «Метеоролог и я» поделились фотографиями последствий ночного снегопада. Такая погода сегодня в Кудымкаре.

Фото: Марина Баяндина / vk.com/meteo59

А так было в Березниках.

Фото: Мария Грибанова / vk.com/meteo59

По прогнозу ГИС-центра ПГНИУ, сегодня вечером в регионе наибольшее количество осадков ожидается в районе Кудымкара, Березников и Чердыни — 18-25 мм (30-40% месячной нормы мая).

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#Регион#Пермь#Погода#Снег
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