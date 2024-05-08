Стало известно, когда в Перми откроется крытый рынок на Вышке-2

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
В Перми снова перенесли открытие торгово-ярмарочного комплекса на Вышке-2. Крытый рынок на ул. Целинной, 37б, начнет свою работу в мае–июне 2024 года. Об этом сообщило издание «В курсе.ру» со ссылкой на Агентство инвестиционного развития Пермского края.
Как указали в организации «ЦентрСтройГрупп», торговый комплекс в Мотовилихинском районе планируется открыть во II квартале текущего года. На данный момент на участке продолжаются работы по благоустройству, также идет заезд арендаторов.
Ранее сообщалось, что рынок намеревались ввести в эксплуатацию в октябре прошлого года. Затем сроки его открытия сместились на февраль 2024 года. В комплексе будут размещены фермерские магазины и фудкорт с пекарнями и кофейнями. О том, какие арендаторы подписали договор на размещение, не уточняется.