Стало известно, когда в Перми откроется крытый рынок на Вышке-2

Ранее сообщалось, что рынок намеревались ввести в эксплуатацию в октябре прошлого года. Затем сроки его открытия сместились на февраль 2024 года. В комплексе будут размещены фермерские магазины и фудкорт с пекарнями и кофейнями. О том, какие арендаторы подписали договор на размещение, не уточняется.