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Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:17

Updated Сегодня, 13:17

Экс-совладельца «Камской долины» посадили на 4 года и 1 месяц за мошенничество

В Перми суд ужесточил приговор экс-совладельцу «Камской долины» Алевтине Романовой

8 мая 2024, 13:02
Фото: properm.ru

Экс-совладельца «Камской долины» посадили на 4 года и 1 месяц за мошенничество

Предыдущие обвинительные приговоры были обжалованы участниками судебного процесса.

Сегодня, 8 мая, Пермский краевой суд в порядке ужесточил приговор в делу о мошенничестве в отношении заместителя гендиректора ГК «Камская долина» — генерального директора общества с ограниченной ответственности «Центр управления проектами» Алевтины Романовой. Подсудимой назначено наказание в виде четырех лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Пермского края.

Романову признали виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). С 2017 по 2018 годы она, находясь в руководящей должности, злоупотребляла своими полномочиями по ч. 1 ст. 201 УК РФ, что привело к ущербу граждан и компаниям в размере 12 млн рублей. Так, от имени аффилированного юрлица она незаконно реализовала паи на квартиры в жилищно-строительном кооперативе «Синица». Организация была инвестором строительства многоквартирного жилого ул. Углеуральская, 27.

В ведомстве отмечают, что женщина тогда знала о том, что право на имущество инвесторов были приобретены другие лицом, который уже был признан законным владельцем недвижимости. Из-за перепродажи паев пять пострадавших так и не смогли получить свое жилье, лишившись вложенных денег.

Напомним, 7 июля 2023 года апелляция освободила Романову из СИЗО — на условные 4 года 2 месяца с испытательным сроком 3 года.

Для возмещения причиненного ущерба на имущество Алевтины Романовой сохранен ранее наложенный арест.

Ранее сообщалось, что Андрей Гладиков и Алевтина Романова обвиняются в злоупотреблении полномочиями по ч. 1 ст. 201 УК РФ, которое привело к тому, что внесенные пайщиками и дольщиками деньги и векселя группы компаний «Камская долина» были использованы руководителями на иные цели. Так, застройщики не закончили строительство домов и не ввели их в эксплуатацию. 636 пермяков и их семья остались без квартир. При этом общая сумма ущерба сложилась более 1,8 млрд рублей.

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