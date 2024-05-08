Суд в Перми продлил аресты фигурантам дела о взятке в МУП «Пермгорэлектротранс»

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Сегодня, 8 мая, судья Ленинского районного суда Наталья Гонштейн по ходатайству следствия продлила сроки арестов в СИЗО для начальника автопарка МУП «Пермгорэлектротранс» Сергея Семушева, а также начальника финансово-экономического отдела МУП «Пермгорэлектротранс» Андрея Волосатых.
Оба они останутся под стражей до 16 августа, следствие ходатайствовало о продлении меры пресечения сроком на три месяца. Адвокаты Семушева и Волосатых просили смягчить на более мягкую, не связанную с ограничением свободы.
Менеджеры «Пермгорэлектротранса» обвиняются в преступлении по пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение через посредника взятки в виде денег группой лиц по предварительному сговору в крупном размере»).
Оба они были задержаны 31 октября в Перми в рамках расследования уголовного дела, идущего в нескольких регионов страны, находящегося в производстве Четвертого следственного управления ГСУ СКР с дислокацией в Екатеринбурге. В деле фигурируют компании-поставщики ООО «Автохолдинг» и «Нитавто». С повинной по уголовному делу явился один из подозреваемых еще 17 мая 2023 года. Замруководителя службы продаж «Нитавто» Владимир Янцов рассказал о том, что готовился передать взятку Семушеву.