Суд в Перми продлил аресты фигурантам дела о взятке в МУП «Пермгорэлектротранс»

Оба они были задержаны 31 октября в Перми в рамках расследования уголовного дела, идущего в нескольких регионов страны, находящегося в производстве Четвертого следственного управления ГСУ СКР с дислокацией в Екатеринбурге. В деле фигурируют компании-поставщики ООО «Автохолдинг» и «Нитавто». С повинной по уголовному делу явился один из подозреваемых еще 17 мая 2023 года. Замруководителя службы продаж «Нитавто» Владимир Янцов рассказал о том, что готовился передать взятку Семушеву.