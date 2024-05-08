Сугробы выше метра. Вишерский заповедник занесло снегом

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
В заповедник «Вишерский» вернулась зима. 7 мая высота снежного покрова составила 140 см, сообщает телеграм-канал заповедника.
«Снег шел всю ночь, за сутки насыпало 25 см», — цитируют в канале сотрудника научного отдела. Фотографии сугробов он сделал прямо с порога своего дома на Лиственничном.
По прогнозу ГИС-центра ПГНИУ, сегодня, 8 мая, вечером в Прикамье наибольшее количество осадков ожидается в районе Кудымкара, Березников и Чердыни — 18-25 мм (30-40% месячной нормы мая).