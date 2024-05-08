Суицид? Стали известны подробности о гибели пермячки, пропавшей в апреле

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
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Updated Сегодня, 06:23
Стали подробности о гибели 49-летней пермячки, которую не могли найти с 24 апреля. Женщина в день исчезновения ушла на почту, но домой уже не вернулась. Дочери она написала, что задерживается.
7 мая волонтеры сообщили, что Светлану Маслову нашли погибшей. 59.RU со ссылкой на источник пишет, что женщину искали в деревне за Чусовским мостом, так как в том районе ее засняли камеры.
Судя по камерам, пермячка села в автобус и вышла в районе моста. Ее тело нашли недалеко от этого места — в лесу за автозаправкой. Рядом лежали вещи женщины. По предварительной информации источника издания, пермячка совершила суицид.
В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю уточняют, что смерть Светланы Масловой не носит криминальный характер. Сейчас проверку проводят сотрудники СК.