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Пермячку, пропавшую в апреле, нашли погибшей в лесу за заправкой

Суицид? Стали известны подробности о гибели пермячки, пропавшей в апреле

8 мая 2024, 06:21
Фото: Properm.ru / соцсети погибшей

Пермячку, пропавшую в апреле, нашли погибшей в лесу за заправкой

В полиции говорят, что смерть пермячки не носит криминальный характер.

Стали подробности о гибели 49-летней пермячки, которую не могли найти с 24 апреля. Женщина в день исчезновения ушла на почту, но домой уже не вернулась. Дочери она написала, что задерживается.

7 мая волонтеры сообщили, что Светлану Маслову нашли погибшей. 59.RU со ссылкой на источник пишет, что женщину искали в деревне за Чусовским мостом, так как в том районе ее засняли камеры.

Судя по камерам, пермячка села в автобус и вышла в районе моста. Ее тело нашли недалеко от этого места — в лесу за автозаправкой. Рядом лежали вещи женщины. По предварительной информации источника издания, пермячка совершила суицид.

В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю уточняют, что смерть Светланы Масловой не носит криминальный характер. Сейчас проверку проводят сотрудники СК.

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#Пермь#Пропал человек
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