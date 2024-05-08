У пермского театра «У Моста» появились трудности с арендой второй сцены

Ранее сообщалось, что театр перенес открытие новой сцены в здании бывшего ДК ВКИУ на 1 июня 2024 года. При этом сроки открытия сцены переносились неоднократно. Кроме этого, на днях театр покинул здание бывшей пожарной каланчи по требованию собственника помещения — краевого ГУ МЧС.