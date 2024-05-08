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У пермского театра «У Моста» появились трудности с арендой второй сцены

У пермского театра «У Моста» появились трудности с арендой второй сцены

8 мая 2024, 09:56
Фото: Пермский театр «У Моста»
Помещение вместимостью в 500 человек может не соответствовать требованиям Госпожнадзора.

У пермского муниципального театра «У Моста» возникли сложности с арендой бывшего клуба Пермского высшего военного командно-инженерного училища (ПВКИУ). Здание располагается на ул. Окулова, 5. Как сообщает «Ъ-ПРикамья» власти города приостановили переговоры о пользовании учреждением имущественного комплекса для показов спектаклей.

В начале 2000-х училище площадью 4,2 тыс. кв. м. было расформировано. Оно никак не эксплуатировалось и перешло в частное владение. На данный момент бывший клуб ПВКИУ принадлежит бизнесменам Игорю Пестову и Татьяне Бердичевской.

Переговоры об использовании помещения остановились из-за позиции театра. По мнению руководства учреждения, ремонтируемый зал вместимостью на 500 мест будет сложно запустить из-за требований Госпожнадзора. В этом помещении всего один эвакуационный выход.

Ранее сообщалось, что театр перенес открытие новой сцены в здании бывшего ДК ВКИУ на 1 июня 2024 года. При этом сроки открытия сцены переносились неоднократно. Кроме этого, на днях театр покинул здание бывшей пожарной каланчи по требованию собственника помещения — краевого ГУ МЧС.

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#Мчс#У моста#Аренда#Госпожнадзор#Пожарная каланча#Пермский театр#Вторая сцена#ПВКИУ
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