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СК РФ: в Пермском крае 7-летняя девочка сломала позвоночник на отдыхе

Упала в погреб. В Пермском крае 7-летняя девочка сломала позвоночник на отдыхе

8 мая 2024, 04:43
Фото: ideogram.ai

СК РФ: в Пермском крае 7-летняя девочка сломала позвоночник на отдыхе

Девочка получила травму еще осенью 2023 года.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за травмирования девочки в селе Ленск Пермского края. К Бастрыкину обратилась мать 7-летней девочки. Мать и ребенок, а также ее одноклассники в сентябре прошлого года приехали в агродеревню «Степаново Городище» на отдых.

Девочка зашла в одно из зданий, где упала в открытый погреб глубиной около 2 м. В итоге она сломала позвоночник. За этот инцидент никто до сих пор не привлечен к ответственности.

Бастрыкин поручил руководителю краевого СК провести проверку и доложить о ней. Ход проверки контролируется в центральном аппарате СК.

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