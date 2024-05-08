Упала в погреб. В Пермском крае 7-летняя девочка сломала позвоночник на отдыхе

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
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Updated Сегодня, 04:54
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за травмирования девочки в селе Ленск Пермского края. К Бастрыкину обратилась мать 7-летней девочки. Мать и ребенок, а также ее одноклассники в сентябре прошлого года приехали в агродеревню «Степаново Городище» на отдых.
Девочка зашла в одно из зданий, где упала в открытый погреб глубиной около 2 м. В итоге она сломала позвоночник. За этот инцидент никто до сих пор не привлечен к ответственности.
Бастрыкин поручил руководителю краевого СК провести проверку и доложить о ней. Ход проверки контролируется в центральном аппарате СК.