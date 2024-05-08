В Минтуризма Прикамья рассказали, что в 2024 году планируется аттестовать 100 гидов

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
В течение 2024 года в Прикамье планируется аттестовать еще 100 гидов-экскурсоводов. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на министра по туризму Пермского края Юлию Ветошкину.
Глава ведомства отметила, что сейчас в регионе для проведения экскурсионных туров аттестованы 158 гидов. По данным Минтуризма, в 2023 году туристический поток в крае вырос на 17% в годовом выражении, превысив 1 млн человек.
К текущему году для пермяков подготовлены 115 новых глэмпингов и поддержано 8 проектов предпринимателей по созданию и развитию пляжей. Кроме этого, в регионе появились новые прибрежные точки отдыха — это пляж на базе отдыха «Раздолье» на берегу реки Сылва, на территории курорта Усть-Качка, а также в Добрянке.