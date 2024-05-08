В Минтуризма Прикамья рассказали, что в 2024 году планируется аттестовать 100 гидов

К текущему году для пермяков подготовлены 115 новых глэмпингов и поддержано 8 проектов предпринимателей по созданию и развитию пляжей. Кроме этого, в регионе появились новые прибрежные точки отдыха — это пляж на базе отдыха «Раздолье» на берегу реки Сылва, на территории курорта Усть-Качка, а также в Добрянке.