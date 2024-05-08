properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:22

Published Сегодня, 11:22

Modified Сегодня, 11:22

Updated Сегодня, 11:22

В 2024 году в Пермском крае будут аттестованы еще 100 гидов-экскурсоводов

В Минтуризма Прикамья рассказали, что в 2024 году планируется аттестовать 100 гидов

8 мая 2024, 11:22
Фото: 1MI

В 2024 году в Пермском крае будут аттестованы еще 100 гидов-экскурсоводов

На данный момент в Прикамье аттестованы 158 гидов.
Сюжет
Туризм

В течение 2024 года в Прикамье планируется аттестовать еще 100 гидов-экскурсоводов. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на министра по туризму Пермского края Юлию Ветошкину.

Глава ведомства отметила, что сейчас в регионе для проведения экскурсионных туров аттестованы 158 гидов. По данным Минтуризма, в 2023 году туристический поток в крае вырос на 17% в годовом выражении, превысив 1 млн человек.

К текущему году для пермяков подготовлены 115 новых глэмпингов и поддержано 8 проектов предпринимателей по созданию и развитию пляжей. Кроме этого, в регионе появились новые прибрежные точки отдыха — это пляж на базе отдыха «Раздолье» на берегу реки Сылва, на территории курорта Усть-Качка, а также в Добрянке.

Читайте также:
Курортный сбор в России: где, сколько и кому нужно его платитьВалерий Сухих: Пермяки продолжают открывать новые и интересные уголки нашего региона
#Туризм#Юлия Ветошкина#Экзамен#Аттестация#Минтуризма#Прикамья#Гиды-экскурсоводы#Туристический поток#Министерство по туризму Прикамья
Подпишитесь
В Перми и Прикамье бушует сильный ветер — есть пострадавшие. Фото буйства стихии
Сегодня, 11:14
В Пермь приехал «Эшелон победы». Показываем, какую военную технику привезли
Сегодня, 08:04
Бывший начальник УКС Прикамья Левинский спустя две недели на СВО получил ранение
Сегодня, 08:41
Снег снова выпал в Прикамье. Синоптики рассказали, чего ждать от погоды сегодня
Сегодня, 06:37
Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о банде, избивающей пермяков
Сегодня, 07:12
Суицид? Стали известны подробности о гибели пермячки, пропавшей в апреле
Сегодня, 06:21
"