В Москве выступит известный американский рэпер Канье Уэст. Это правда?

Сегодня, 8 мая, появилась информация о том, что известный американский рэп-исполнитель Канье Уэст (он сменил имя на Йе) прилетит в Москву. Как сообщал Telegram-канал Mash, рэпер должен был выступить во дворце спорта «Лужники». Ожидалось, что он сыграет шоу на свой день рождения, 8 июня, и посетит столицу России вместе со своей женой Бьянкой.