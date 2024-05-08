В Москве выступит известный американский рэпер Канье Уэст. Это правда?

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Сегодня, 8 мая, появилась информация о том, что известный американский рэп-исполнитель Канье Уэст (он сменил имя на Йе) прилетит в Москву. Как сообщал Telegram-канал Mash, рэпер должен был выступить во дворце спорта «Лужники». Ожидалось, что он сыграет шоу на свой день рождения, 8 июня, и посетит столицу России вместе со своей женой Бьянкой.
«Источник рассказал, что переговоры велись больше года, а главное желание Канье — посмотреть Москву и дать крутой концерт. А после — отпраздновать 47-летие в одном из мест столицы. Сам артист признался — ждёт, рад и заряжен на успех», — писал Mash.
Однако позже создатель концертного агентства TCI Эдуард Ратников опроверг новость о приезде Канье Уэста. Он рассказал изданию «Известия», что планы организовать концерт рэпера действительно обсуждали около месяца назад. Но агентство не смогло найти желающих заплатить за выступление музыканта. Гонорар Канье Уэста составляет не менее 5 млн долларов.