В Перми и Прикамье бушует сильный ветер — есть пострадавшие. Фото буйства стихии

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
В МЧС предупреждали о сильном ветре в Прикамье 8 мая — прогнозы оправдались. В Краснокамске упала остановка, судя по фото, она опрокинулась назад. На место приехали медики. В Telegram-канале «Пермь №1» утверждают, что остановка рухнула на ребенка. В пресс-службе краевого Минздрава пояснили Properm.ru, что на данный момент информации о таком вызове нет.
В Кунгуре дерево рухнуло на проезжающий мимо автомобиль. Инцидент случился возле дома на Карла Маркса, 22а, сообщает «Пермь с огоньком». Женщина, которая была за рулем, не пострадала, но повреждения получила машина: помята крыша, царапины на капоте. Также в Кунгуре ветер унес с крыши железные листы, которые чуть не упали на человека, падают деревья.
По данным «АиФ-Пермь» в краевой столице на перекрестке улиц Луначарского и Попова лист железа с крыши чуть не упал на пермячку. А возле одного из домов в Нытве рухнул деревянный забор.
При этом сильный ветер прогнозируется не только сегодня, но и 9 мая. Скорость порывов ветра достигнет 15-20 м/с.