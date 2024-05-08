properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:14

Published Сегодня, 11:14

Modified Сегодня, 11:16

Updated Сегодня, 11:16

В Перми и Пермском крае бушует сильный ветер — пострадал ребенок

В Перми и Прикамье бушует сильный ветер — есть пострадавшие. Фото буйства стихии

8 мая 2024, 11:14
Фото: t.me/chp_prm / t.me/perm01

В Перми и Пермском крае бушует сильный ветер — пострадал ребенок

В МЧС призывают не находиться рядом с деревьями.

В МЧС предупреждали о сильном ветре в Прикамье 8 мая — прогнозы оправдались. В Краснокамске упала остановка, судя по фото, она опрокинулась назад. На место приехали медики. В Telegram-канале «Пермь №1» утверждают, что остановка рухнула на ребенка. В пресс-службе краевого Минздрава пояснили Properm.ru, что на данный момент информации о таком вызове нет.

Фото: t.me/perm01

В Кунгуре дерево рухнуло на проезжающий мимо автомобиль. Инцидент случился возле дома на Карла Маркса, 22а, сообщает «Пермь с огоньком». Женщина, которая была за рулем, не пострадала, но повреждения получила машина: помята крыша, царапины на капоте. Также в Кунгуре ветер унес с крыши железные листы, которые чуть не упали на человека, падают деревья.

Фото: t.me/permjtop

По данным «АиФ-Пермь» в краевой столице на перекрестке улиц Луначарского и Попова лист железа с крыши чуть не упал на пермячку. А возле одного из домов в Нытве рухнул деревянный забор.

При этом сильный ветер прогнозируется не только сегодня, но и 9 мая. Скорость порывов ветра достигнет 15-20 м/с.

#Пермь#Ветер
Подпишитесь
В Пермь приехал «Эшелон победы». Показываем, какую военную технику привезли
Сегодня, 08:04
Бывший начальник УКС Прикамья Левинский спустя две недели на СВО получил ранение
Сегодня, 08:41
Снег снова выпал в Прикамье. Синоптики рассказали, чего ждать от погоды сегодня
Сегодня, 06:37
Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о банде, избивающей пермяков
Сегодня, 07:12
Суицид? Стали известны подробности о гибели пермячки, пропавшей в апреле
Сегодня, 06:21
"