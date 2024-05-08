В Перми и Прикамье бушует сильный ветер — есть пострадавшие. Фото буйства стихии

В Кунгуре дерево рухнуло на проезжающий мимо автомобиль. Инцидент случился возле дома на Карла Маркса, 22а, сообщает «Пермь с огоньком». Женщина, которая была за рулем, не пострадала, но повреждения получила машина: помята крыша, царапины на капоте. Также в Кунгуре ветер унес с крыши железные листы, которые чуть не упали на человека, падают деревья.