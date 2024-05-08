В Перми на неделю закроют для движения часть улицы Космонавта Леонова. Схема

В Перми на неделю закроют движение на одной из улиц Индустриального района. Это связано с ремонтом участка теплосети. Как сообщает «Ветта», с 8:00 11 мая до 23:00 18 мая рабочие перекроют участок ул. Космонавта Леонова от Мира до Нефтяников и от Нефтяников до Космонавта Беляева.