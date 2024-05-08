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В Перми с 11 по 18 мая будет закрыт участок улицы Космонавта Леонова

В Перми на неделю закроют для движения часть улицы Космонавта Леонова. Схема

8 мая 2024, 02:50
Фото: Google Maps

В Перми с 11 по 18 мая будет закрыт участок улицы Космонавта Леонова

Работы согласованы с городскими властями и ГИБДД.

В Перми на неделю закроют движение на одной из улиц Индустриального района. Это связано с ремонтом участка теплосети. Как сообщает «Ветта», с 8:00 11 мая до 23:00 18 мая рабочие перекроют участок ул. Космонавта Леонова от Мира до Нефтяников и от Нефтяников до Космонавта Беляева.

При этом водители смогут проехать к домам по ул. Нефтяников в обе стороны. Ремонт теплосетей и перекрытие движения согласованы с мэрией, Пермской дирекцией дорожного движения и городской ГИБДД.

Фото: пресс-служба Пермского филиала ПАО «Т Плюс»

В пресс-службе Пермских тепловых сетей приносят извинения за неудобства и напоминают, что своевременный ремонт инфраструктуры необходим для обеспечения стабильной подачи тепла и горячей воды.

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#Авто#Общество#Коммунальный рай#Пермь#Ограничение движения
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