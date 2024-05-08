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В Перми на улице Крылова в долине реки Данилиха горит деревянный дом

В Перми на улице Крылова в долине реки Данилиха горит деревянный дом

8 мая 2024, 11:48
Фото: properm.ru / телеграм-канал «ЧП Пермь | новости»
Из-за этого в пути задержались трамваи №5 и 11.

В Перми на ул. Крылова в долине реки Данилиха горит одноэтажный деревянный дом. Видео с пожаром появилась 8 мая в 16:14 в телеграм-канале «ЧП Пермь | новости». Запись была сделана из окна трамвая.

Судя по кадрам, огонь поглотил практически весь дом. Чуть позже, в 16:15 в социальных сетях Департамента транспорта администрации Перми появилось сообщение о том, что по причине пожара на ул Крылова трамваи №5 и 11 задерживаются в пути.

Корреспондент Properm.ru направил запрос в пресс-службу МЧС Прикамья.

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