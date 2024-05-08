В Перми на улице Крылова в долине реки Данилиха горит деревянный дом

В Перми на ул. Крылова в долине реки Данилиха горит одноэтажный деревянный дом. Видео с пожаром появилась 8 мая в 16:14 в телеграм-канале «ЧП Пермь | новости». Запись была сделана из окна трамвая.



Судя по кадрам, огонь поглотил практически весь дом. Чуть позже, в 16:15 в социальных сетях Департамента транспорта администрации Перми появилось сообщение о том, что по причине пожара на ул Крылова трамваи №5 и 11 задерживаются в пути.