В Перми осудили директора учебного центра за подделку документов и мелкий подкуп

Свердловский районный суд Перми назначил директору АНО «Уральский учебно-методический центр» наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей, признав его виновным в подделке документов и в мелком подкупе. Об этом сообщило издание Ura.ru со ссылкой на краевую прокуратуру.