В Перми осудили директора учебного центра за подделку документов и мелкий подкуп

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:15
Updated Сегодня, 16:15
Свердловский районный суд Перми назначил директору АНО «Уральский учебно-методический центр» наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей, признав его виновным в подделке документов и в мелком подкупе. Об этом сообщило издание Ura.ru со ссылкой на краевую прокуратуру.
С февраля 2017 года по апрель 2023 года директор учебного заведения получал от десяти работников вагоноремонтной компании по 3,5 тыс. рублей за изготовление поддельных документов об обучении профессиям слесаря по ремонту подвижного состава, стропальщика и прессовщика колесных пар.
Приговором суда сделки в виде мелких коммерческих подкупов были признаны ничтожными. При этом полученные от них деньги в размере 35 тыс. рублей конфискованы в доход государства.