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Published Сегодня, 04:59

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Updated Сегодня, 05:01

В Перми подростка и его знакомого будут судить за мошенничество

В Перми подростка и его знакомого будут судить за мошенничество. Что они сделали

8 мая 2024, 04:59
Фото: ideogram.ai

В Перми подростка и его знакомого будут судить за мошенничество

Парням грозит реальный срок.

В Перми будут судить несовершеннолетнего парня и его 20-летнего соучастника за мошенничество. Они причастны к тому, что лишили девять человек около 3 млн рублей в 2023 году.

По данным пресс-службы краевой прокуратуры, пермяки выполняли роль курьеров — они приезжали к потерпевшим, которых уже обманули, чтобы забрать деньги. Часть средств преступники оставляли себе, остальные деньги они переводили на счета организаторов преступлений.

Схема обмана пермяков была стандартной — якобы родственник попал в беду, поэтому нужны деньги, чтобы ему помочь. Сейчас уголовное дело направлено в Кировский районный суд Перми.

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