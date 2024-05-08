В Перми подростка и его знакомого будут судить за мошенничество. Что они сделали

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
Modified Сегодня, 05:01
Updated Сегодня, 05:01
В Перми будут судить несовершеннолетнего парня и его 20-летнего соучастника за мошенничество. Они причастны к тому, что лишили девять человек около 3 млн рублей в 2023 году.
По данным пресс-службы краевой прокуратуры, пермяки выполняли роль курьеров — они приезжали к потерпевшим, которых уже обманули, чтобы забрать деньги. Часть средств преступники оставляли себе, остальные деньги они переводили на счета организаторов преступлений.
Схема обмана пермяков была стандартной — якобы родственник попал в беду, поэтому нужны деньги, чтобы ему помочь. Сейчас уголовное дело направлено в Кировский районный суд Перми.