В Пермском крае 8 мая стало самым ветреным днем 2024 года

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 16:18
Updated Сегодня, 16:18
Среда, 8 мая, стала самым ветренным в Прикамье днем с начала 2024 года. Об этом сообщает телеграм-канал «Опасные природные явления Пермского края».
В Лысьве порывы ветра достигали 21 м/с, в Кунгуре, Чернушке и Осе — по в 20 м/с, Оханске, Верещагино и Большом Савино — по 19 м/с, в Чермозе и Перми — 18 м/с.
Не обошлось без происшествий. В Краснокамске упала остановка, на место приехали медики. В Telegram-канале «Пермь №1» утверждают, что пострадал ребенок, однако официального подтверждения этой информации пока нет.
В Кунгуре на проезжающий мимо автомобиль упало дерево — водительница не пострадала. Также в Кунгуре ветер унес с крыши железные листы, которые чуть не рухнули на человека. В Перми похожая история — на перекрестке улиц Луначарского и Попова лист железа с крыши чуть не упал на прохожую. А возле одного из домов в Нытве рухнул деревянный забор.