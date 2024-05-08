properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:42

Published Сегодня, 15:42

Modified Сегодня, 16:18

Updated Сегодня, 16:18

В Пермском крае 8 мая стало самым ветреным днем 2024 года

В Пермском крае 8 мая стало самым ветреным днем 2024 года

8 мая 2024, 15:42
Фото: телеграм-канал «Пермь №1»
В Лысьве порывы ветра достигали 21 метра в секунду.

Среда, 8 мая, стала самым ветренным в Прикамье днем с начала 2024 года. Об этом сообщает телеграм-канал «Опасные природные явления Пермского края».

В Лысьве порывы ветра достигали 21 м/с, в Кунгуре, Чернушке и Осе — по в 20 м/с, Оханске, Верещагино и Большом Савино — по 19 м/с, в Чермозе и Перми — 18 м/с.

Не обошлось без происшествий. В Краснокамске упала остановка, на место приехали медики. В Telegram-канале «Пермь №1» утверждают, что пострадал ребенок, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

В Кунгуре на проезжающий мимо автомобиль упало дерево — водительница не пострадала. Также в Кунгуре ветер унес с крыши железные листы, которые чуть не рухнули на человека. В Перми похожая история — на перекрестке улиц Луначарского и Попова лист железа с крыши чуть не упал на прохожую. А возле одного из домов в Нытве рухнул деревянный забор.

Читайте также:
Стало известно, где этой ночью в Прикамье выпало больше всего снегаСильный ветер, гололед и снег. Пермякам рассказали о погоде на 24 мартаСугробы выше метра. Вишерский заповедник занесло снегом
#Погода#Погода пермь#Ветер#Сильный ветер#Аномальная погода
Подпишитесь
Колян валит Кощея, а Япония страшится португальцев. Дайджест на майские праздники
Сегодня, 12:00
Бывшего замглавы Минтранса Пермского края отправили в СИЗО
Сегодня, 13:48
Землю накроют сильнейшие магнитные бури в майские праздники
Сегодня, 11:53
В Перми и Прикамье бушует сильный ветер — есть пострадавшие. Фото буйства стихии
Сегодня, 11:14
Экс-главу ТСЖ «Паруса над Камой» подозревают в растрате в особо крупных размерах
Сегодня, 10:50
Движение общественного транспорта в Перми изменится из-за Дня Победы. Когда и как
Сегодня, 10:03
"