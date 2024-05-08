В Пермском крае 8 мая стало самым ветреным днем 2024 года

В Кунгуре на проезжающий мимо автомобиль упало дерево — водительница не пострадала. Также в Кунгуре ветер унес с крыши железные листы, которые чуть не рухнули на человека. В Перми похожая история — на перекрестке улиц Луначарского и Попова лист железа с крыши чуть не упал на прохожую. А возле одного из домов в Нытве рухнул деревянный забор.