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Published Сегодня, 11:34

Modified Сегодня, 11:39

Updated Сегодня, 11:39

В Пермском крае энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за погоды

В Пермском крае энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за погоды

8 мая 2024, 11:34
Фото: ideogram.ai
Сильный ветер сохранится сегодня и завтра.

В Пермском крае энергетики ПАО «Россети Урал» начали работать в повышенном режиме готовности из-за неблагоприятного прогноза погоды — ожидается дождь и усиление ветра. В пресс-службе организации пояснили, что энергетики перешли в такой режим работы 8 мая с 13:40.

Сейчас мобилизован оперативно-ремонтный персонал, сотрудники готовы к круглосуточной работе в любых условиях. Кроме того, у энергетиков есть резервные источники электроснабжения, которые они могут использовать для подачи энергии в социально-значимые объекты в Прикамье.

В период майских праздников плановые работы на сетях решили приостановить, вместо этого введено круглосуточное дежурство производственного персонала.

Получить информацию о проблемах с электричеством и о сроках проведения ремонтных работ можно по единому номеру 8-800-220-0-220.

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#Коммунальный рай#Пермь#Погода#Ветер#Энергетики
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