В Пермском крае энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за погоды

Сейчас мобилизован оперативно-ремонтный персонал, сотрудники готовы к круглосуточной работе в любых условиях. Кроме того, у энергетиков есть резервные источники электроснабжения, которые они могут использовать для подачи энергии в социально-значимые объекты в Прикамье.