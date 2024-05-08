В Пермском крае энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за погоды

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
В Пермском крае энергетики ПАО «Россети Урал» начали работать в повышенном режиме готовности из-за неблагоприятного прогноза погоды — ожидается дождь и усиление ветра. В пресс-службе организации пояснили, что энергетики перешли в такой режим работы 8 мая с 13:40.
Сейчас мобилизован оперативно-ремонтный персонал, сотрудники готовы к круглосуточной работе в любых условиях. Кроме того, у энергетиков есть резервные источники электроснабжения, которые они могут использовать для подачи энергии в социально-значимые объекты в Прикамье.
В период майских праздников плановые работы на сетях решили приостановить, вместо этого введено круглосуточное дежурство производственного персонала.
Получить информацию о проблемах с электричеством и о сроках проведения ремонтных работ можно по единому номеру 8-800-220-0-220.