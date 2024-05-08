В Прикамье простятся с молодым военным, убитым на СВО

Судя по социальным сетям мужчины, он родился 20 декабря 1988 года. Последний раз на свою страницу «Вконтакте» заходил в середине апреля. Первые фоты из зоны СВО размещены в феврале 2024 года: «Я норм, работаю» — писал пермяк.