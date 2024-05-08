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В Прикамье простятся с молодым военным, убитым на СВО

В Прикамье простятся с молодым военным, убитым на СВО

8 мая 2024, 08:56
Фото: Соцсети пермяка
Мужчине было 35 лет.

В Пермском крае простятся с Русланом Леушкановым. По данным администрации Верещагинского округа, прощание с участником СВО состоится в деревне Беляевка. Подробностей о жизни и смерти военного чиновники не сообщают.

Судя по социальным сетям мужчины, он родился 20 декабря 1988 года. Последний раз на свою страницу «Вконтакте» заходил в середине апреля. Первые фоты из зоны СВО размещены в феврале 2024 года: «Я норм, работаю» — писал пермяк.

Спецоперация Россия на Украине началась 24 февраля 2022 года. Сейчас между двумя странами не ведутся переговоры о мирном завершении конфликта.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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