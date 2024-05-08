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В селе Черная в Пермском крае 10 мая простятся с погибшим военным

В пятницу в селе Краснокамского округа простятся с погибшим на СВО военным

8 мая 2024, 02:21
Фото: 1MI; пресс-служба администрации Краснокамского округа

В селе Черная в Пермском крае 10 мая простятся с погибшим военным

СВО продолжается более двух лет.

В эту пятницу, 10 мая, в 11:00 в селе Черная Краснокамского городского округа простятся с погибшим на СВО Вячеславом Обориным. Церемония состоится в сельском Доме культуры. Мужчина служил в звании сержанта. Каких-либо подробностей о его жизни в пресс-службе администрации муниципалитета не сообщают.

СВО началась 24 февраля 2022 года и продолжается до сих пор. О гибели военнослужащих со стороны России в социальных сетях сообщают официальные паблики властей, а также родственники или друзья.

#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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