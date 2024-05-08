В пятницу в селе Краснокамского округа простятся с погибшим на СВО военным

В эту пятницу, 10 мая, в 11:00 в селе Черная Краснокамского городского округа простятся с погибшим на СВО Вячеславом Обориным. Церемония состоится в сельском Доме культуры. Мужчина служил в звании сержанта. Каких-либо подробностей о его жизни в пресс-службе администрации муниципалитета не сообщают.