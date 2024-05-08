Власти Перми за 91 миллион рублей ищут проектировщика развязки у Центрального рынка

Заказчиком стало КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта». Согласно техническому заданию, исполнитель должен спроектировать четыре полосы движения, шириной 3,5 м каждая (ширина полосы безопасности ± 0,5 м), велодорожки, тротуары, а также шумозащитные экраны. Протяженность участка автомобильной дороги составит 2,1 км. Завершить разработку проекта подрядчику нужно до 25 октября 2025 года.