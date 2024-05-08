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Власти Перми за 91 млн рублей ищут проектировщика развязки у Центрального ры

Власти Перми за 91 миллион рублей ищут проектировщика развязки у Центрального рынка

8 мая 2024, 15:15
Фото: properm.ru

Власти Перми за 91 млн рублей ищут проектировщика развязки у Центрального ры

Победитель аукциона станет известен 31 мая.

Минзакупок Пермского края объявило аукцион на проектирование транспортной развязки на перекрестке шоссе Космонавтов, ул. Революции, ул. Пушкина и ул. Попова с подходами. Начальная и максимальная цена контракта составила 91 млн 681 тыс. рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Заказчиком стало КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта». Согласно техническому заданию, исполнитель должен спроектировать четыре полосы движения, шириной 3,5 м каждая (ширина полосы безопасности ± 0,5 м), велодорожки, тротуары, а также шумозащитные экраны. Протяженность участка автомобильной дороги составит 2,1 км. Завершить разработку проекта подрядчику нужно до 25 октября 2025 года.

Подать заявку на участие в торгах можно до 27 мая. Победитель конкурса станет известен 31 мая.

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#Пермь#Дороги#Аукцион#Автомобильные дороги#Проектировщик#Минзакупки#КГБУ
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