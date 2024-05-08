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Published Сегодня, 11:53

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Updated Сегодня, 11:55

Землю накроют сильнейшие магнитные бури в майские праздники

Землю накроют сильнейшие магнитные бури в майские праздники

8 мая 2024, 11:53
Фото: ideogram.ai
Последствия вспышки на Солнце можно будет ощутить 11 мая.

В ближайшие дни сильные магнитные бури обрушатся на Землю. По словам руководителя Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева, утром 8 мая случилась вспышка на Солнце. Эффект от нее жители Земли ощутят только утром 11 мая, пишет VSE42.RU.

Считается, что некоторые люди могут почувствовать ухудшение самочувствия из-за магнитных бурь. Например, может болеть голова, наблюдаться бессонница. Стоит быть осторожнее людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями — бури могут вызвать осложнения.

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#Общество#Вспышка#Солнце#Буря#Магнитная буря#Магнитные бури
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