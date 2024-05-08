Землю накроют сильнейшие магнитные бури в майские праздники

В ближайшие дни сильные магнитные бури обрушатся на Землю. По словам руководителя Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева, утром 8 мая случилась вспышка на Солнце. Эффект от нее жители Земли ощутят только утром 11 мая, пишет VSE42.RU.