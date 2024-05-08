Землю накроют сильнейшие магнитные бури в майские праздники

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
В ближайшие дни сильные магнитные бури обрушатся на Землю. По словам руководителя Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева, утром 8 мая случилась вспышка на Солнце. Эффект от нее жители Земли ощутят только утром 11 мая, пишет VSE42.RU.
Считается, что некоторые люди могут почувствовать ухудшение самочувствия из-за магнитных бурь. Например, может болеть голова, наблюдаться бессонница. Стоит быть осторожнее людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями — бури могут вызвать осложнения.