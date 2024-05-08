properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:37

Published Сегодня, 08:37

Modified Сегодня, 08:43

Updated Сегодня, 08:43

Журналистку из Чайковского суд отпустил под домашний арест

Журналистку из Чайковского суд отпустил под домашний арест

8 мая 2024, 08:37
Фото: properm.ru
9 февраля днем журналистка Наталья Балякина была задержана в Чайковском по подозрению в шантаже местного политика.

Чайковский городской суд сегодня, 8 мая, рассмотрел ходатайство следствия УФСБ о продлении меры пресечения общественнице и журналистке Наталье Балякиной. Силовики просили продлить ей срок содержания под стражей еще на месяц — до 9 июня. Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

Ее адвокат Алексей Шардаков ходатайствовал о смягчении Балякиной меры пресечения и просил назначить домашний арест. В том числе защитник ссылался на состояние здоровья немолодой доверительницы — ей за время нахождения в СИЗО неоднократно вызывали врачей. В заседании он участия не принимал и просил отложить слушания — из-за того, что занят в другом процессе, рассказал защитник журналисту Properm.ru.

Балякиной была предоставлена возможность воспользоваться услугами адвоката по назначению Леонара Мамедова, но она заявила ему отвод. Суд оставил его участвовать в заседании, заявление адвоката Шардакова было рассмотрено и удовлетворено судом. Балякину освободили из-под стражи в зале суда. Ее отправили под домашний арест на 30 дней, до 9 июня. Отбывать его она должна по месту регистрации в Перми.

9 февраля днем Балякина была задержана в Чайковском по подозрению в шантаже местного политика — председателя городской думы Михаила Шубина, он не комментирует происходящее. По информации журналиста Properm.ru из достоверных источников, передача денег проводилась под контролем силовиков. Ранее Шубин обратился в УФСБ с заявлением о том, что медиаменеджер требует с него сумму порядка 500 тыс. рублей. Якобы Балякина пообещала ему за эту сумму не публиковать информацию интимного характера о его семье.

13 февраля судья Чайковского районного суда Елена Набока согласилась с ходатайством следствия ФСБ и отправила Балякину в СИЗО до 9 апреля. По информации журналиста Properm.ru, тогда же ей было предъявлено обвинение по ст. 163 УК РФ «Вымогательство». После этого Балякину этапировали в Пермь и сейчас она находится в СИЗО-5.

Журналистку из Чайковского суд оставил в СИЗО
Узнать подробнее
Подпишитесь
В Пермь приехал «Эшелон победы». Показываем, какую военную технику привезли
Сегодня, 08:04
Бывший начальник УКС Прикамья Левинский спустя две недели на СВО получил ранение
Сегодня, 08:41
Снег снова выпал в Прикамье. Синоптики рассказали, чего ждать от погоды сегодня
Сегодня, 06:37
Главы трех следственных отделов Прикамья покинули свои посты
Сегодня, 07:44
Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о банде, избивающей пермяков
Сегодня, 07:12
Суицид? Стали известны подробности о гибели пермячки, пропавшей в апреле
Сегодня, 06:21
"