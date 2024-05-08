Журналистку из Чайковского суд отпустил под домашний арест

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Чайковский городской суд сегодня, 8 мая, рассмотрел ходатайство следствия УФСБ о продлении меры пресечения общественнице и журналистке Наталье Балякиной. Силовики просили продлить ей срок содержания под стражей еще на месяц — до 9 июня. Судебное заседание проходило в закрытом режиме.
Ее адвокат Алексей Шардаков ходатайствовал о смягчении Балякиной меры пресечения и просил назначить домашний арест. В том числе защитник ссылался на состояние здоровья немолодой доверительницы — ей за время нахождения в СИЗО неоднократно вызывали врачей. В заседании он участия не принимал и просил отложить слушания — из-за того, что занят в другом процессе, рассказал защитник журналисту Properm.ru.
Балякиной была предоставлена возможность воспользоваться услугами адвоката по назначению Леонара Мамедова, но она заявила ему отвод. Суд оставил его участвовать в заседании, заявление адвоката Шардакова было рассмотрено и удовлетворено судом. Балякину освободили из-под стражи в зале суда. Ее отправили под домашний арест на 30 дней, до 9 июня. Отбывать его она должна по месту регистрации в Перми.
9 февраля днем Балякина была задержана в Чайковском по подозрению в шантаже местного политика — председателя городской думы Михаила Шубина, он не комментирует происходящее. По информации журналиста Properm.ru из достоверных источников, передача денег проводилась под контролем силовиков. Ранее Шубин обратился в УФСБ с заявлением о том, что медиаменеджер требует с него сумму порядка 500 тыс. рублей. Якобы Балякина пообещала ему за эту сумму не публиковать информацию интимного характера о его семье.
13 февраля судья Чайковского районного суда Елена Набока согласилась с ходатайством следствия ФСБ и отправила Балякину в СИЗО до 9 апреля. По информации журналиста Properm.ru, тогда же ей было предъявлено обвинение по ст. 163 УК РФ «Вымогательство». После этого Балякину этапировали в Пермь и сейчас она находится в СИЗО-5.