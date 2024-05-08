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Posted Сегодня, 04:02

Published Сегодня, 04:02

Modified Сегодня, 04:04

Updated Сегодня, 04:04

В начале июня Пермский ТЮЗ проведет квест по закулисью малой сцены

«Зритель в стране чудес». Пермский ТЮЗ покажет скрытые за кулисами секреты

8 мая 2024, 04:02
Фото: Роман Горбатовский

В начале июня Пермский ТЮЗ проведет квест по закулисью малой сцены

Интерактивная экскурсия состоится в здании малой сцены.

Пермский театр юного зрителя в июне проведет интерактивную экскурсию «Зритель в стране чудес» с чаепитием по малой сцене культурного учреждения. Мероприятие состоится 3, 4, 5, 6 и 7 июня.

Квест будет посвящен закулисью малой сцены на Пермской, 66. Гостям экскурсии обещают показать то, что обычно скрыто от публики. Кроме того, пермяки и гости города будут помогать сказочным персонажам выбраться из затруднительных ситуаций.

Фото: Роман Горбатовский

Пермский ТЮЗ:

— Театр юного зрителя — целый мир, ни на что не похожее пространство, настоящая страна чудес, где можно встретить не только артистов, режиссеров, художников, но и сказочных героев, которые продолжают жить в театре даже тогда, когда сказки уже не играются на сцене.

Билеты на интерактивные экскурсии уже в продаже, стоимость одного билета — 800 рублей.

#Общество#Пермь#Тюз#Культура#Театр#Театр юного зрителя#Экскурсия#Пермский ТЮЗ
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