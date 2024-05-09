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Бабушка погибшего электромонтера из Березников пытается взыскать 3 миллиона

Бабушка погибшего электромонтера из Березников пытается взыскать 3 миллиона

9 мая 2024, 13:10
Молодой электромонтер полез обрезать висящий провод и получил разряд тока.

В Березниковском суде рассмотрят иск на 3 млн рублей, которые бабушка погибшего электромонтера пытается взыскать с бригадира ремонтников ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» в качестве компенсации морального вреда.

В 2023 году бригадир организации, допустивший гибель сотрудника при осмотре высоковольтной линии электропередач, был признан виновным в нарушении норм охраны труда. Из материалов его дела известно, что в компанию поступили жалобы местных жителей, которые сообщали об обрывах проводов ЛЭП. Бригадир отправил монтера «откусить» оторвавшийся провод без замеров напряжения.

Бабушка погибшего сотрудника пыталась взыскать с ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 3 млн рублей в рамках рассмотрения уголовного дела. Но суд постановил, что ей необходимо самостоятельно обратиться с гражданским иском в суд.

Ранее представитель компании исковое заявление о взыскании с их организации 3 млн рублей не признал. По мнению предприятия, перед родными погибшего выполнены все обязательства. Бабушке была выплачена заработная плата погибшего, полностью оплачены услуги по захоронению, а также материальная помощь в размере 109,5 тыс. рублей, в размере имеющихся свободных на тот момент денежных средств. В компании заявили, что возмещение морального вреда должна быть возложена на признанного судом виновным бригадира.

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