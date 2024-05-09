Бабушка погибшего электромонтера из Березников пытается взыскать 3 миллиона

Ранее представитель компании исковое заявление о взыскании с их организации 3 млн рублей не признал. По мнению предприятия, перед родными погибшего выполнены все обязательства. Бабушке была выплачена заработная плата погибшего, полностью оплачены услуги по захоронению, а также материальная помощь в размере 109,5 тыс. рублей, в размере имеющихся свободных на тот момент денежных средств. В компании заявили, что возмещение морального вреда должна быть возложена на признанного судом виновным бригадира.