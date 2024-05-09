Метеорологи рассказали, когда в мае в Перми установится снежный покров

Пик похолодания ожидается 10 мая. Похожая синоптическая ситуация была в начале третьей декады мая 2002 года, но тогда центр циклона располагался восточнее и заток холода был сильнее, что и привело к установлению множества рекордов минимальной температуры воздуха. На этот раз пик похолодания ожидается в Кировской и Архангельской областях, и на юге Республики Коми, где в ночь на 10 мая температура воздуха опустится до -4.-6˚С, а днем не выше 0˚С.