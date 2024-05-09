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Метеорологи рассказали, когда в мае в Перми установится снежный покров

Метеорологи рассказали, когда в мае в Перми установится снежный покров

9 мая 2024, 05:55
Фото: properm.ru
Майская погода в Пермском крае продолжает баловать климатическими аномалиями.

Ближайшие пять суток по прогнозам метеорологов ГИС-центра ПГНИУ будут аномально холодными. Синоптики связывают это с с продолжительным затоком арктического воздуха в высотном циклоне с центром над севером Европейской территории России. Особенно заморозки будут ощущаться в Кировской области (на 7-9˚С ниже нормы).

Пик похолодания ожидается 10 мая. Похожая синоптическая ситуация была в начале третьей декады мая 2002 года, но тогда центр циклона располагался восточнее и заток холода был сильнее, что и привело к установлению множества рекордов минимальной температуры воздуха. На этот раз пик похолодания ожидается в Кировской и Архангельской областях, и на юге Республики Коми, где в ночь на 10 мая температура воздуха опустится до -4.-6˚С, а днем не выше 0˚С.

К утру 11 мая снежный покров высотой 1-5 см установится и на большей части Пермского края к северу от Перми, а возможно и в самой Перми.

Метеорологи также подвели итог прошедшего, аномально ветренного дня. 8 марта стал самый ветренным днем с начала года. Сильные порывы ветра были отмечены вчера днем в теплом секторе циклона: в Лысьве 21 м/с, в Кунгуре, Чернушке и Осе по в 20 м/с, Оханске, Верещагино и Большом Савино по 19 м/с, в Чермозе и Перми 18 м/с.

Также на севере Прикамья накануне прошли обильные осадки, на юге отмечалось кратковременное потепление до +20.+21˚С. За день в Чердыни выпало 15 мм осадков, в Косе 13 мм, в Гайнах 11 мм, в Чайковском 9 мм и в Кудымкаре 8 мм (уже на холодном фронте).

За сутки больше всего осадков выпало в Кудымкаре -19 мм, в Чайковском 17 мм, в Верещагино 16 мм.

Максимальная температура воздуха в Лысьве и Кунгуре достигла +22,0˚С, в Перми +20,0˚С, а на севере края в Чердыни всего +7,9˚С.

Порывы ветра в теплом секторе циклона достигали 21 м/с в Лысьве, 20 м/с в Кунгуре и Чернушке. За холодным фронтом температура воздуха резко упала более чем на 15˚ — так, в Осе в 20.00 всего +5,8˚С, а дневной максимум составил +21,7˚С.

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