Пермяк требует в суде начислить ему 161 тысячу бонусов «спасибо»

Требования мотивированы тем, что истцом были заключены договоры розничной купли-продажи на торговой площадке ООО «Маркетплейс». При заключении каждого и договоров одним из условий было начисление бонусов «СберСпасибо». За договоры розничной купли-продажи от 12, 14, 15 и 20 ноября 2023 года должно было быть начислено 161439 бонусов, однако по истечении срока в 14 дней с момента доставки товаров бонусы начислены не были.