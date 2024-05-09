Пермяк требует в суде начислить ему 161 тысячу бонусов «спасибо»

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Роспотребнадзор выступил в защиту пермского любителя делать покупки онлайн, сообщили в Орджоникидзевском районном суде. Ведомство обратилось в суд в интересах жителя Перми о возложении обязанности на ООО «Маркетплейс» начислить на учетную запись гражданина бонусы «СберСпасибо» в размере 161 439 бонусов, а также компенсировать ему моральный вред в размере 20 тыс. рублей и взыскать штраф. В качестве третьего лица для участия в заседании привлечено профильное подразделение банка — АО «Центр программ лояльности».
Требования мотивированы тем, что истцом были заключены договоры розничной купли-продажи на торговой площадке ООО «Маркетплейс». При заключении каждого и договоров одним из условий было начисление бонусов «СберСпасибо». За договоры розничной купли-продажи от 12, 14, 15 и 20 ноября 2023 года должно было быть начислено 161439 бонусов, однако по истечении срока в 14 дней с момента доставки товаров бонусы начислены не были.
Покупатель был огорчен и обратился в Роспотребнадзор с жалобой на нарушение своих прав. Предварительное судебное заседание по указанному гражданскому делу состоится 19 июня 2024 года.