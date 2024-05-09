Суд не смог рассмотреть дело о хищении имущества «Порта Пермь» на миллиард

Юристы ООО «Геоэксплуатация» ссылались на то, что общество реализует стратегическую деятельность с использованием спорного земельного участка, но суд отклонил этот довод, как не имеющий правового значения. Также не было учтено ходатайство, что судом не

разрешен вопрос об эквивалентном встречном предоставлении при возвращении имущества от ООО «Геоэксплуатация» к АО «Порт Пермь». По мнению судов несостоятельность этих требований говорит о том, что «Геоэксплуатация» может самостоятельно в суде взыскать убытки, образовавшиеся после изъятия земли.