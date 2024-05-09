Суд не смог рассмотреть дело о хищении имущества «Порта Пермь» на миллиард

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
В Дзержинский районный суд еще в феврале вернулось на рассмотрение уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ОАО «Порт Пермь» Марека Кинцла. Он обвиняется в присвоении имущества компании на 1,04 млрд рублей. Ранее Кинцл заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве и полностью признал вину.
Однако, рассмотрение дела так и не началось. 12 марта в картотеке дела опубликована информация, что реальная возможность участия обвиняемого в процессе отсутствует. Местонахождение обвиняемого известно. Производство по делу о хищении на миллиард было приостановлено. В то же время информация об объявлении Кинцла в розыск в базе МВД отсутствует.
Ранее суд вернул дело на переквалификацию преступления Кинцла по более тяжкому составу. Сам он признал вину, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве, но судья решила, что обвинение следует ужесточить, указав, что действовал подсудимый в составе организованной группы. В январе Пермский краевой суд отменил постановление Дзержинского суда и вернул дело на рассмотрение.
Одновременно с тем, Пермское ООО «Геоэксплуатация» пытается доказать, что изъятые у компании участки, некогда принадлежащие АО «Порт Пермь», необходимо вернуть. Кассационная жалоба компании поступила в Арбитражный суд Уральского округа, но еще не принята к рассмотрению. Ранее общество не смогло оспорить необходимость изъятия у него участков в апелляционной инстанции.
Юристы ООО «Геоэксплуатация» ссылались на то, что общество реализует стратегическую деятельность с использованием спорного земельного участка, но суд отклонил этот довод, как не имеющий правового значения. Также не было учтено ходатайство, что судом не
разрешен вопрос об эквивалентном встречном предоставлении при возвращении имущества от ООО «Геоэксплуатация» к АО «Порт Пермь». По мнению судов несостоятельность этих требований говорит о том, что «Геоэксплуатация» может самостоятельно в суде взыскать убытки, образовавшиеся после изъятия земли.
Ранее Генеральная прокуратура обратилась в суд с иском о применении последствий недействительности ничтожной сделки по передаче движимого и недвижимого имущества. Суд установил, что сделка по увеличению уставного капитала ООО «Порт Пермь» во исполнение решения совета директоров АО «Порт Пермь» противоречит требованиям ГК РФ. Она совершена лицами, действующими только в интересах Чальза Алексея Батлера, контроль которого над стратегическим обществом не был согласован в порядке, установленном законодательством. Прокуратура считает, что это повлекло возможность возникновения угрозы обороне страны и безопасности государства. Надзорное ведомство потребовало вернуть несколько земельных участков и несколько десятков плавкранов, тягачей, барж и теплоходов в собственность АО «Порт Пермь».
Генпрокуратура в июле 2023 года вышла с иском к АО и ООО «Порт Пермь», а также к еще нескольким юридическим и физическим лицам о возврате незаконно проданного имущества в собственность АО.
По мнению прокуратуры, у ООО не должно быть прав на имущество, которое раньше было во владении АО. В 2014 году оно было передано в качестве вклада в уставный капитал дочерней компании. Вдобавок Генпрокуратура требует признать ничтожной сделку, по которой АО получило заем от Батлера под залог имущества ООО. Надзорное ведомство считает, что у организации не было права на залог.
Группа акционеров, подконтрольная Чарльзу Батлеру, ранее контролировала 79% акций АО «Порт Пермь». Однако ФАС обратилась в суд, который постановил, что иностранное лицо незаконно получило контроль над стратегическим предприятием. В итоге решено передать акции Росимуществу.