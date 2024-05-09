Участница Парада Победы в Перми потеряла туфельку. Фото

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Как сообщают пермские СМИ, «золушкой» на параде в Перми сегодня стала сотрудница ГУФСИН. Во время марша ей кто-то наступил на ногу, но делать оставалось нечего и девушка продолжила чеканить шаг с одной босой ногой. Наш фотограф сделал фото потерянной туфельки.
Подобные происшествия сегодня увидели журналисты на параде на Красной площади в Москве. Здесь уже кто-то из мужчин — участников марша потерял ботинок, но также не остановился.
Подобное увидели зрители парада и в Самаре. Здесь потерю обнаружили уже на выступлении хоров, когда парад уже закончился.