Участница Парада Победы в Перми потеряла туфельку. Фото

Как сообщают пермские СМИ, «золушкой» на параде в Перми сегодня стала сотрудница ГУФСИН. Во время марша ей кто-то наступил на ногу, но делать оставалось нечего и девушка продолжила чеканить шаг с одной босой ногой. Наш фотограф сделал фото потерянной туфельки.