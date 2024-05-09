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Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 12:42

Updated Сегодня, 12:42

Участница Парада Победы в Перми потеряла туфельку. Фото

Участница Парада Победы в Перми потеряла туфельку. Фото

9 мая 2024, 12:33
Фото: Виктор Михалев для Properm.ru
Журналисты в Перми, Самаре и Москве обратили внимание на потерянные башмаки участников парада.

Как сообщают пермские СМИ, «золушкой» на параде в Перми сегодня стала сотрудница ГУФСИН. Во время марша ей кто-то наступил на ногу, но делать оставалось нечего и девушка продолжила чеканить шаг с одной босой ногой. Наш фотограф сделал фото потерянной туфельки.

Фото: Виктор Михалев для Properm.ru / properm.ru

Подобные происшествия сегодня увидели журналисты на параде на Красной площади в Москве. Здесь уже кто-то из мужчин — участников марша потерял ботинок, но также не остановился.

Скриншот видео в соцсетяхСкриншот видео в соцсетях
Скриншот видео в соцсетях
Фото: properm.ru

Подобное увидели зрители парада и в Самаре. Здесь потерю обнаружили уже на выступлении хоров, когда парад уже закончился.

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