В Перми прошел Парад Победы. Фоторепортаж

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Сегодня, 9 мая, в Перми прошел посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне парад. Несколько тысяч горожан собрались на Октябрьской площади. Сюда пришли немногие оставшиеся в живых ветераны. Каждого лично поздравили кадеты.
Зрителями торжественного прохода войск стали ветераны Великой Отечественной войны, локальных боевых действий, труженики тыла, участники СВО, жители и гости Перми и края.
В торжественном прохождении войск Пермского гарнизона приняли участие двадцать парадных расчетов, в состав которых вошли более двух тысяч человек из военных и профильных ведомств. Парад открывала рота барабанщиков Пермского президентского кадетского училища им. Героя России Фёдора Кузьмина войск Нацгвардии РФ.
Следом за Знаменной группой курсанты Пермского военного института войск национальной гвардии РФ пронесли штандарты фронтов Великой Отечественной войны. Кроме этого, в шествии приняли участие кадеты профильных училищ и курсанты вузов, представители главных управлений ФСИН и МЧС России по Пермскому краю, военнослужащие, а также участники военно-патриотического движения «ЮнАрмия».
После собравшиеся увидели прохождение механизированных колон — современной, так и исторической военной техники. Часть ее в течение всего дня 9 мая будет представлена на ул. Ленина у Театра-Театра, в связи с чем движение личного и общественного автотранспорта будет перекрыто на весь день.