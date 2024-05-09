В Перми прошел Парад Победы. Фоторепортаж

После собравшиеся увидели прохождение механизированных колон — современной, так и исторической военной техники. Часть ее в течение всего дня 9 мая будет представлена на ул. Ленина у Театра-Театра, в связи с чем движение личного и общественного автотранспорта будет перекрыто на весь день.